Эрмитажная кошка Серафима стала хранительницей Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости торжественно представили новую хранительницу Государственного музея истории Санкт-Петербурга - кошку Серафиму. Церемония состоялась на площади перед Петропавловским собором.

Кошки несут службу во многих культурных заведениях Северной столицы. Петропавловская крепость - не исключение. Два десятка лет роль главной хранительницы выполняла трехцветная Капитолина. В начале нынешней осени она умерла в весьма почтенном для кошки возрасте, окруженная вниманием и любовью.

Ее преемницей стала пятилетняя Серафима - интеллигентная кошка черепаховой расцветки. До этого она жила в Эрмитаже, сообщают в арт-пространстве "Республика кошек". Передачу Серафимы сотрудникам Музея истории осуществила Анна Кондратьева, ветеринарный врач эрмитажных котов.