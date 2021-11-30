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30.11.2021 19:12

ВОЕНМЕХ — яркий представитель инженерной школы России

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова является ярким представителем инженерной школы России, сумевшим сохранить и приумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования.
Сергей Константинович Крикалев, космонавт, Герой России Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа Сергей Константинович Крикалев, космонавт, Герой России Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа
Сергей Константинович Крикалев, космонавт, Герой России Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

ВОЕНМЕХ сегодня - это современный университет, который ведет подготовку высококвалифицированных специалистов в области ракетостроения, радиотехники, мехатроники и робототехники, IT-технологий, экономики, менеджмента, информационной и техносферной безопасности, рекламы и связей с общественностью, лингвистики и перевода.

Помимо этого, ВОЕНМЕХ активно сотрудничает и взаимодействует с такими предприятия ОПК, как ГОЗ "Обуховский завод", КБ "Арсенал", "Завод им. М. И. Калинина", концерн "Гранит-Электрон", НПО "Импульс" и др.

В ВОЕНМЕХе преподают 330 кандидатов наук и 102 доктора наук. Два представителя профессорско-преподавательского состава - лауреаты Государственной премии им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и 10 - лауреаты премии Правительства Санкт-Петербурга "За выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования".

С каждым новым учебным годом количество достижений ВОЕНМЕХа растет. Студенты, магистранты и аспиранты занимают призовые места на всероссийских научно-практических форумах и конференциях, побеждают в межвузовских спортивных соревнованиях, проявляют себя в волонтерской и общественной деятельности, выигрывают гранты для развития своих изобретений и разработок.

За 90 лет своей работы ВОЕНМЕХ подготовил свыше 70 тыс. первоклассных специалистов, многие из которых сегодня работают на крупных госпредприятиях и в ведущих конструкторских бюро, возглавляя научные и рабочие коллективы. ВОЕНМЕХ окончили четыре знаменитых космонавта: Г.М. Гречко, С.К. Крикалёв, А. И. Борисенко и И. В. Вагнер.

Сергей Константинович Крикалев

Знаменитый космонавт, Герой Советского Союза и Российской Федерации, окончил ВОЕНМЕХ в 1981 г., получив квалификацию инженера-механика. С октября 2005-го по июнь 2015-го был рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Сейчас является сотрудником Госкорпорации "Роскосмос", занимая должность исполнительного директора по пилотируемым программам.

Андрей Иванович Борисенко, знаменитый космонавт, Герой России. Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

Андрей Иванович Борисенко

Герой Российской Федерации, окончил Университет в 1987 г. по специальности "Динамика полета и управления", получив квалификацию "инженер-механик". Совершил два космических полета: в 2011 и 2017 гг. Общее время в космосе - 337 сут. 8 ч. 56 мин. Сейчас занимает должность доцента на кафедре А1 "Ракетостроение" в ВОЕНМЕХе.

Герберт Александрович Ефремов, один из самых известных ученых-конструкторов ракетной и ракетно-космической техники. Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

Герберт Александрович Ефремов

Выпускник ВОЕНМЕХа по специальности "Приборостроение", один из самых известных ученых-конструкторов ракетной и ракетно-космической техники. Один из двух людей в стране, удостоенных обоих званий: Герой Социалистического Труда и Герой Труда России.

Герберт Ефремов является одним из авторов гиперзвукового боевого блока "Авангард" - нового вида стратегического оружия, поставленного на боевое дежурство в 2019 г.

Сергей Евгеньевич Нарышкин, директор Службы внешней разведки Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

Сергей Евгеньевич Нарышкин

Окончил ВОЕНМЕХ в 1978 г. по специальности "инженер-радиомеханик". В 2011-2016 гг. занимал должность председателя Государственной думы VI созыва. С 5 октября 2016 г. по настоящее время является директором Службы внешней разведки Российской Федерации.

Роман Владимирович Старовойт, губернатор Курской области. Фото: Пресс-служба ВОЕНМЕХа

Роман Владимирович Старовойт

Окончил ВОЕНМЕХ в 1995 г. по специальности "Импульсные тепловые машины". С 22 ноября 2012 г. по 28 сентября 2018 г. являлся руководителем Федерального дорожного агентства, а с 16 сентября 2019 г. занимает должность губернатора Курской области.

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