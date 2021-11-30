Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву​​​, что Крым после референдума 2014 года стал российским как де-факто, так и юридически.

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым​​​. После референдума и де-юре Крым стал российским", цитирует слова Лукашенко РИА Новости.

Так же он заявил, что существует договоренность между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, что они оба посетят Крым. По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать признание полуострова российской территорией.

"Если президент уже туда приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят... Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", сказал он.

"Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", добавил Лукашенко.