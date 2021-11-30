Почему инвалиды оказываются заперты в своих квартирах

Александр Юдин - инвалид-колясочник - оказался "заперт" в своей квартире на третьем этаже дома без лифта. И каждое утро вот уже три года начинается у него с процедуры, на которую страшно даже смотреть. Он выезжает на балкон, пристегивает коляску к специальным тросам лебедки и... выпрыгивает за пределы балкона, повисая над землей на высоте третьего этажа, словно промышленный альпинист. Нажимает кнопку на пульте, и лебедка опускает его на землю.

Об этой истории "РГ" подробно рассказала в статье "Выход с риском для жизни" 17 ноября 2021 года. И в сетях появились многочисленные ролики с "леденящими" кадрами возвращения инвалида домой.

"А если во время подъема он сорвется? - воскликнул во время беседы с корреспондентом "РГ" мэр Тимашевска Николай Панин. - Или если вся эта конструкция на балконе рухнет кому-нибудь на голову? Кто будет отвечать?" Вопросы, без сомнения, резонные, однако чиновники задумались о них почему-то уже после прогремевшего на всю Россию скандала.

Администрация Тимашевского района и мэрия города все-таки занялись решением проблем Александра Юдина, которые не исчерпывались выходом на улицу. За несколько дней нашлась возможность сделать то, чего мужчина безрезультатно добивался несколько лет. Ему присвоили II группу инвалидности взамен III группы. А это больше льгот и совершенно другая пенсия. До этого Александр получал по инвалидности всего восемь тысяч рублей в месяц. Наконец-то у него появилась и новая инвалидная коляска взамен старой, доживавшей последние дни.

Но самая главная проблема - выход на улицу - забуксовала. "Администрация муниципалитета несет полную ответственность за переселение Александра, за предоставление ему социального жилья или помощи в подборе квартиры на первом этаже", - так видит решение проблемы председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев. И добавляет: "Если же это невозможно, должны помочь ему создать комфортную среду".

Через неделю после первой публикации корреспонденты "РГ" вновь побывали в Тимашевске, чтобы самим увидеть, как изменилась ситуация у Александра Юдина, и поговорить с работниками мэрии не только о проблемах инвалида, но и том, что реально местная власть в состоянии сделать в таких случаях. Встреча состоялась с первым заместителем главы Тимашевского района Еленой Мальченко, которая курирует социальную сферу и досконально знает ситуацию с Александром.

На Кубани 450 тысяч инвалидов, но ни одно ведомство не знает, сколько человек "заперты" на верхних этажах и нуждаются ли они в переезде на первые

"Сейчас мы прорабатываем несколько вариантов, - сообщила нам Елена Мальченко. - Один из них - строительство рядом с балконом Юдина башенного подъемника заводского производства. Построить лифт или пандус внутри дома невозможно - это старый жилой фонд. Другая возможность - смена жилья, покупка частного дома. Мы уже подобрали четыре варианта".

Поинтересовались и тем, как можно помочь Александру в рамках государственной программы "Доступная среда". Она была принята в 2011 году. Ее цель - создать инфраструктуру на улицах и в общественных местах с учетом нужд инвалидов. Например, для Тимашевского района в 2015 году в рамках этой программы из муниципального, краевого и федерального бюджетов было направлено 3,8 миллиона рублей.

После выхода этой статьи собкор "РГ" снова встретился со своим героем.

На эти деньги доступной средой для инвалидов обеспечили районный дом культуры, две школы и 17 объектов здравоохранения. Но ни рубля власти района не смогли направить на создание инфраструктуры для инвалидов в жилых многоэтажках. Это было бы нецелевое расходование средств: программа на такое не рассчитана. Не ориентирована она и на создание доступной среды в старых домах с узкими ступеньками и без лифтов.

Парадокс, не правда ли? Зачем инвалидам пандусы и электроподъемники в больницах, школах, домах культуры, если они даже из дома выйти не могут? Сидят там десятилетиями, словно в тюрьме.

Только в Тимашевском районе таких инвалидов, запертых в своих квартирах на верхних этажах, 17 человек. А в Краснодарском крае, по данным Росстата, людей с ограниченными возможностями здоровья около 450 тысяч. В России - 11,8 миллиона. Сколько среди них "узников верхних этажей", никто не считал. Обзвонив Минсоцразвития Кубани, Пенсионный фонд и массу других ведомств, корреспонденты "РГ" не нашли ни одного учреждения, где бы доподлинно знали, сколько человек из этих 450 тысяч "заперты" в своих квартирах. Их проблема словно выпадает из правового поля.

По просьбе "РГ" разобраться в ситуации попытались и кубанские депутаты. Но в итоге были вынуждены признать, что ответственность по этой проблеме раздроблена между несколькими ведомствами. И ни одно из них не вправе принять окончательное решение. Чиновники могут просто спихивать решение вопроса друг на друга.

Парламентарии Кубани планируют создать комиссию, в которую войдут представители разных министерств региона, чтобы разобраться в проблемах инвалидов, которые нуждаются в смене жилья. И разработать законопроект, регламентирующий помощь таким колясочникам со стороны органов власти. "РГ" следит за развитием ситуации.

Тем временем Александр Юдин, как и прежде, каждое утро спускается со своей, уже новой, коляской через балкон на улицу. И спешит на работу.