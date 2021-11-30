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30.11.2021 12:04
Рубрика: Общество

Сочи накрыл мощный ливень со снегом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Всю ночь в Сочи лил сильный дождь, который днем снова возобновился как в прибрежном, так и в горном кластере. Кроме того, выше двух тысяч метров идет снег.

В Сочи из-за мощного ветра не смогли приземлиться три самолета

- На высоте 2200 метров идет снег, - рассказали "РГ" в пресс-службе горного курорта "Красная Поляна". - Сейчас там температура воздуха составляет ноль градусов. Несмотря на осадки, чрезвычайных ситуаций нет. Пока частично закрыты канатные дороги, которые завтра, 1 декабря, планируется открыть после профилактических работ.

Как сообщили "РГ" в администрации Сочи, пока обошлось без подтоплений.

"Пика непогоды мы ждем в ночь с 30 ноября на 1 декабря, - написал глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Готовы силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия шторма. Городские и ресурсоснабжающие службы переведены в режим повышенной готовности. Под особым контролем зоны возможных подтоплений. Оперштаб будет работать в круглосуточном режиме".

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону со ссылкой на гидрометцентр, на территории Краснодарского края прогнозируется ухудшение погодных условий - сильный ветер и волнение моря. В первую очередь это касается Черноморского побережья и особенно Сочи, где ветер может достигнуть 35 м/с.

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