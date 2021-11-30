В горах Сочи объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин

В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, с 18.00 30 ноября до 18.00 2 декабря в горах Сочи, на отметках выше 1,5 тысячи метров над уровнем моря, лавиноопасно.

Пока канатные дороги сочинских горных курортов частично закрыты, но уже завтра, 1 декабря, их откроют после профилактических работ. Зима уже готова войти в свои права. Во вторник в горах Сочи выше двух тысяч метров выпала очередная порция снега. Горнолыжный сезон стартует в середине декабря.

Спасатели рекомендуют пока воздержаться от выходов в горы. В случае ЧС необходимо звонить с мобильных телефонов по номерам "101" и "112".