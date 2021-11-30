В МЧС предупредили о шестиметровых волнах у берега Туапсе

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение по огромным волнам, которые ожидаются утром 1 декабря в Черном море на территории Туапсинского района. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС региона, высота волн будет достигать шести метров в высоту. Также в порту Туапсе ожидается тягун - сильное отбойное течение, способное утянуть в открытое море.

- В период с 3 до 6 утра 1 декабря в порту Туапсе ожидается сильный тягун, зыбь от юго-запада, высота волн 60 дециметров, - говорится в предупреждении чрезвычайного ведомства.

В ГУ МЧС напомнили, что такие волны и особенно сильное обратное течение могут быть крайне опасны. В Краснодарском крае прогнозируют ухудшение погоды, особенно на побережье Черного моря. Ожидается мощный ветер с порывами до 35 метров в секунду и шторм в море.