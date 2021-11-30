В Сочи из-за мощного ветра не смогли приземлиться три самолета

Накануне в аэропорту Сочи не смогли сесть три рейса - из Москвы, Уфы и Махачкалы.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта, они приземлились на запасном аэропорту Краснодар.

"Шквалистый ветер был вчера до полуночи, - говорится в сообщении. - Все рейсы вылетели в Сочи этой же ночью. Ситуация в аэропорту Сочи нормальная. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме".

В Сочи всю ночь не прекращался ливень. С 30 ноября по 2 декабря на курорте объявлено экстренное предупреждение по формированию смерчей над Черным морем.