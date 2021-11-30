Видео: Ураганный ветер в Сочи повалил десятки деревьев

В Сочи в течение дня действует штормовое предупреждение из-за мощнейшего ветра, порывы которого достигают 33 метров в секунду. Как сообщили в городском оперативном штабе, в разных районах Сочи оказались повалены два десятка деревьев, сейчас их распиливают и вывозят с дорог и улиц.

- Все городские службы и ресурсоснабжающие организации перевели в режим повышенной готовности. Ход работ по ликвидации последствий стихии координирует лично мэр Сочи Алексей Копайгородский, - говорится в сообщении оперштаба.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ураганный ветер ожидается на курорте и 1 декабря. Как отметили в пресс-службе администрации Сочи, скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду. Жителей и гостей города просят временно не ходить к морю, а также не приближаться к шатким конструкциям и деревьям.

Также завтра в первой половине дня на участке Магри - Веселое ожидается сильное волнение моря.

Как сообщалось ранее, в горах Сочи сегодня объявили штормовое предупреждение из-за схода лавин.