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30.11.2021 15:46
Рубрика: Власть

Виноделы объяснили смысл создания центра селекции винограда в Крыму

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 266(8617)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал Распоряжение N 3207-р о выделении из федерального бюджета дополнительных 1,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра селекции, питомниководства винограда и виноделия в Крыму. Корреспондент "РГ" выяснил, что даст виноделам полуострова его создание.
Ученые выведут сорта винограда, идеально подходящие к климатическим условиям полуострова. Фото: Мария Орлова/ РГ Ученые выведут сорта винограда, идеально подходящие к климатическим условиям полуострова. Фото: Мария Орлова/ РГ
Ученые выведут сорта винограда, идеально подходящие к климатическим условиям полуострова. Фото: Мария Орлова/ РГ

Центр создается на базе Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" в Ялте.

"В новом подразделении будут работать научные лаборатории, центр экспериментальной биотехнологии, специальные помещения для выращивания саженцев и хранения лозы, лекционные и дегустационные залы, а также винохранилище и энотека", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Общая площадь корпуса составит 18 тысяч квадратных метров. Финансирование объекта - 3,2 миллиарда рублей. Как пояснили в пресс-службе Кабмина, дополнительное финансирование потребовалось из-за корректировки проектной документации.

"Из-за стесненных условий строительства, горного рельефа и сложных грунтов появилась необходимость в возведении свайных фундаментов, подпорных стенок и удерживающих сооружений, - пояснили в пресс-службе. - Кроме того, увеличилась протяженность инженерных сетей, которые будут обеспечивать здание водой, газом и электричеством".

Создание современного центра питомниководства является самым долгожданным событием для отрасли виноградарства в Крыму. Отсутствие современного безвирусного посадочного материала сдерживает развитие виноградарства. Крымские питомники сейчас обеспечивают не более трети потребности отрасли в саженцах. Ежегодно виноградарские хозяйства ввозят из-за рубежа, преимущественно из питомников Италии, Сербии, Германии и других европейских стран, десятки тысяч саженцев винограда и садовых культур. При этом 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступивший в силу в 2020 году, не предусматривает господдержку виноградных плантаций, заложенных с использованием импортного посадочного материала. Эксперты отрасли отмечают востребованность такого центра в Крыму и считают, что создать его нужно было намного раньше.

- Это очень долгожданный проект, мы минимум на семь лет опаздываем с его реализацией, - считает председатель правления АО "Солнечная Долина" Владимир Барановский. - На рынке возник острый дефицит отечественного высококачественного посадочного материала.

Фото: iStock
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Специалист отметил, что должно пройти несколько лет с момента, когда центр приступит к работе, прежде чем он начнет продавать бизнесменам саженцы. Вместе с тем, создать центр селекции и питомниководства без государственной поддержки, только силами бизнеса сегодня нереально, несмотря на гарантированный спрос.

- Производство высококачественного безвирусного посадочного материала - очень дорогой, затратный бизнес, - говорит Владимир Барановский. - Не любые почвы для этого пригодны, нужна земля с характеристиками, подходящими для выращивания винограда, нужны специалисты и большие финансовые вложения.

Среди экспертного сообщества также есть сомнения в том, что научный потенциал Крыма позволяет реализовать подобный проект.

- Надо признать, что академическую науку в области селекции винограда и питомниководства мы утратили, - считает винодел Алексей Акчурин. - Проект, о котором идет речь, безусловно, важен для отрасли, но не менее важно, чтобы его реализацией занимались профессионалы. Есть передовой опыт Европы, и нам нужно, чтобы крымский центр, когда он будет создан, выпускал продукцию на уровне как минимум не ниже европейского.

Эксперт считает, что для Крыма сейчас было бы не зазорно пригласить на работу иностранных специалистов, которые помогли бы обеспечить научный уровень.

- Более того, есть наши специалисты, которые в свое время в силу разных обстоятельств уехали за рубеж и сейчас работают в других странах, - отметил Алексей Акчурин. - Я думаю, если к ним обратиться за поддержкой, они бы с радостью нам помогли.

Открытие крымского центра селекции, питомниководства винограда и виноделия запланировано на 2025 год.

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