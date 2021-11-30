Видео: Как на Севере едят сырую рыбу, макая ее в оленью кровь

Новости

Власти Нью-Йорка призвали жителей носить маски внутри помещений 03:35
Врач Звонков посоветовал не садиться за руль с высокой температурой 02:58
Отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" составил 33 балла 01:36
В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии 01:31
Москву накрыл мощный ливень 00:52
В Екатеринбурге скончалась экс-редактор портала Е1 Наталья Попова 00:32
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 29.11.2021
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 29.11.2021
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 29.11.2021
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 29.11.2021
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 29.11.2021
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.11.2021
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 29.11.2021
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 29.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 29.11.2021
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 29.11.2021
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 29.11.2021
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 29.11.2021
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 29.11.2021
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 29.11.2021
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 29.11.2021
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 29.11.2021
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 29.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 04:02
Рубрика: Общество

Видео: Как на Севере едят сырую рыбу, макая ее в оленью кровь

Текст: Елена Мационг
Если завсегдатаю какого-нибудь ресторана предложить блюдо из сырых кусочков рыбы, есть которую следует, обмакивая в теплую оленью кровь, он наверняка округлит глаза и скажет, что к таким изыскам не готов.

Между тем, это знаменитое и вкуснейшее блюдо народов Крайнего Севера - строганина: тонко наструганные в завитки кусочки замороженной свежайшей оленины или рыбы из местных рек - муксуна, щуки, щокура. И едят ее не только коренные народы Севера, но и местные жители и гости региона. Макать в кровь, правда, решаются не все. Ну а просто с солью, да с перчиком, как только распробуют - за уши не оттащишь. Спроси, на что похоже блюдо, сразу и не скажешь. Сначала как мороженое, а потом, когда мякоть начинает таять во рту, чувствуешь вкус ценной и очень питательной северной рыбы или мяса.

Со строганины в Арктике начинается любое застолье, она служит привычной в этих краях холодной закуской. А коренные народы - ханты, манси, ненцы - вполне могут строганиной и позавтракать. В экстремальных условиях Севера такой белковый заряд с утра пораньше - самое то.

Фото: Татьяна Рычкова/ "РГ" Красноярск
Как живут пять самых северных больших городов планеты

Ну а что касается оленьей крови, то она служит не только соусом к замороженному мясу или рыбе. И сегодня коренные народы пьют целительный энергетический коктейль из крови только что забитого животного. И это отнюдь не религиозный ритуал, или странная прихоть - это насущная необходимость в получении ценного, богатого микроэлементами и витаминами напитка. В тундре на лесных стойбищах его пьют и дети, и взрослые. К слову, те, кто пробовал кровь оленя, говорят, что вкус ее ни с чем несравним, и разве что отдаленно напоминает томатный сок. Выпив его, человек ощущает настоящий прилив энергии.

В условиях, когда зима продолжается почти 200 дней в году, и морозы опускаются порой до 60 градусов, а в период полярной ночи солнце всходит всего на три-четыре часа, роль ценной богатой белком и микроэлементами пищи, конечно, неоценима. Ведь сегодня почти каждый третий абориген на Ямале продолжает вести кочевой образ жизни, перемещаясь по тундре вместе со стадами оленей. А традиционное питание для них - это не просто набор неких пищевых продуктов, но и неотъемлемый элемент культуры, средство профилактики и лечения, и очень важный фактор адаптации к условиям жизни.

К слову, на Ямале скоро пройдет настоящий чемпионат по приготовлению строганины. Участники будут соревноваться на скорость и качество приготовления блюда. Напомним, местный бренд "Ямальская оленина" стал лидером в номинации "Вкус природы" на недавнем конкурсе "Вкусы России", а "Югорская строганина" взял "серебро" в номинации "Загляните на огонек".

Как правильно есть строганину

Для того, чтобы приготовить строганину, нужно взять большую замороженную рыбину - щуку, осетра, муксуна, стерлядь. Обрезать плавники, удалить кожу вместе с чешуей, потом - голову и хвост.

Поставить тушку вертикально на разделочную доску и строгать острым ножом сверху вниз вдоль туловища. Сначала полоски мяса отделяют со спины до позвоночника, затем снимают тонкие стружки мякоти с обеих сторон хребта и по бокам, и уже в довершение - с брюшка.

Строганину нужно есть быстро, пока кусочки рыбы не растаяли.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО РГ-Видео

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон"
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям
МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"