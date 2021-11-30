Видео: Как на Севере едят сырую рыбу, макая ее в оленью кровь

Если завсегдатаю какого-нибудь ресторана предложить блюдо из сырых кусочков рыбы, есть которую следует, обмакивая в теплую оленью кровь, он наверняка округлит глаза и скажет, что к таким изыскам не готов.

Между тем, это знаменитое и вкуснейшее блюдо народов Крайнего Севера - строганина: тонко наструганные в завитки кусочки замороженной свежайшей оленины или рыбы из местных рек - муксуна, щуки, щокура. И едят ее не только коренные народы Севера, но и местные жители и гости региона. Макать в кровь, правда, решаются не все. Ну а просто с солью, да с перчиком, как только распробуют - за уши не оттащишь. Спроси, на что похоже блюдо, сразу и не скажешь. Сначала как мороженое, а потом, когда мякоть начинает таять во рту, чувствуешь вкус ценной и очень питательной северной рыбы или мяса.

Со строганины в Арктике начинается любое застолье, она служит привычной в этих краях холодной закуской. А коренные народы - ханты, манси, ненцы - вполне могут строганиной и позавтракать. В экстремальных условиях Севера такой белковый заряд с утра пораньше - самое то.

Ну а что касается оленьей крови, то она служит не только соусом к замороженному мясу или рыбе. И сегодня коренные народы пьют целительный энергетический коктейль из крови только что забитого животного. И это отнюдь не религиозный ритуал, или странная прихоть - это насущная необходимость в получении ценного, богатого микроэлементами и витаминами напитка. В тундре на лесных стойбищах его пьют и дети, и взрослые. К слову, те, кто пробовал кровь оленя, говорят, что вкус ее ни с чем несравним, и разве что отдаленно напоминает томатный сок. Выпив его, человек ощущает настоящий прилив энергии.

В условиях, когда зима продолжается почти 200 дней в году, и морозы опускаются порой до 60 градусов, а в период полярной ночи солнце всходит всего на три-четыре часа, роль ценной богатой белком и микроэлементами пищи, конечно, неоценима. Ведь сегодня почти каждый третий абориген на Ямале продолжает вести кочевой образ жизни, перемещаясь по тундре вместе со стадами оленей. А традиционное питание для них - это не просто набор неких пищевых продуктов, но и неотъемлемый элемент культуры, средство профилактики и лечения, и очень важный фактор адаптации к условиям жизни.

К слову, на Ямале скоро пройдет настоящий чемпионат по приготовлению строганины. Участники будут соревноваться на скорость и качество приготовления блюда. Напомним, местный бренд "Ямальская оленина" стал лидером в номинации "Вкус природы" на недавнем конкурсе "Вкусы России", а "Югорская строганина" взял "серебро" в номинации "Загляните на огонек".

Как правильно есть строганину

Для того, чтобы приготовить строганину, нужно взять большую замороженную рыбину - щуку, осетра, муксуна, стерлядь. Обрезать плавники, удалить кожу вместе с чешуей, потом - голову и хвост.

Поставить тушку вертикально на разделочную доску и строгать острым ножом сверху вниз вдоль туловища. Сначала полоски мяса отделяют со спины до позвоночника, затем снимают тонкие стружки мякоти с обеих сторон хребта и по бокам, и уже в довершение - с брюшка.

Строганину нужно есть быстро, пока кусочки рыбы не растаяли.