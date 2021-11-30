Росфинмониторинг стал реже приостанавливать платежи россиян

За девять месяцев этого года Росфинмониторинг 35 раз инициировал приостановку банковских операций - платежей и переводов - россиян, которые совершали их в интересах граждан, включенных в так называемый "перечень террористов". В 2020 году ведомство вынесло всего 50 таких решений.

В пресс-службе Росфинмониторинга отметили, что активность по блокировке снизилась из-за пандемии COVID-2019. Впрочем, тренд может переломиться. Как ранее сообщала "РГ", ведомство разработало законопроект, позволяющий во внесудебном порядке приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает подозрение, что счет или "пластик" используется для отмывания денег и финансирования терроризма. Росфинмониторинг предполагает, что каждый день по всей территории страны будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций по счетам, а в неделю - около 120.

Официальное название "черного" списка Росфинмониторинга - "Перечень лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму". Сейчас документ содержит данные о 11 595 физлицах. Как пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства, Росфинмониторинг может приостановить любые платежи и переводы граждан, если они совершаются в интересах фигурантов перечня. Например, это может быть закупка оружия. В рамках приостановки Росфинмониторинг устанавливает признаки противозаконной деятельности.

Блокировка - механизм превентивного реагирования на операции, которые могут быть связаны с терроризмом

Цель блокировок - защита россиян от угроз национальной безопасности, борьба с террористическими группами и их финансированием, отметил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: "В сфере терроризма достаточно пропустить одного, и тогда могут быть серьезные последствия. Учитывая практику последних лет, работа выстроена эффективно".

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в первом полугодии 2021 года упали на 11%, на 1 октября показатель достиг 51 млрд рублей. В 2020 году российские правоохранители пресекли деятельность почти 200 организованных преступных групп.