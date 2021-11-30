Россияне рассказали, сколько планируют потратить в новогодние праздники

По данным аналитиков, самый большой бюджет планируют жители Москвы (23,2 тысячи рублей) и Санкт-Петербурга (20,4 тысячи рублей). На третьем месте - Красноярск и Самара (по 19,3 тысячи рублей).

Самые маленькие расходы планируют жители Волгограда (14,3 тысячи рублей), Нижнего Новгорода (15,8 тысячи рублей) и Новосибирска (16,2 тысячи рублей).

При этом 45% опрошенных не ведут расчетов на празднование Нового года. Праздничный бюджет планируют 35% россиян.

Всего в опросе приняли участие пять тысяч россиян.

Ранее банк "Открытие" опубликовал результаты исследования, согласно которому почти треть россиян не смогли оценить свои расходы на новогодний стол и подарки в этом году.

При этом почти 40% россиян уверены, что расходы на празднование Нового года останутся такими же, как и в прошлом году. Каждый пятый респондент готовится к уменьшению бюджета, а 11% - к его увеличению.