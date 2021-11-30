Сенатор Джабаров назвал ответ на высылку российских дипломатов из США

В ответ на фактическую высылку российских дипломатов из США будут приняты зеркальные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов", - сказал Джабаров РИА Новости.

По мнению сенатора, такие недружественные шаги Вашингтона приводят к стагнации российско-американских отношений.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов вместе с семьями должны покинуть Соединенные Штаты до 30 января 2022 года.