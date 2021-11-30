Skoda представила обновленный бестселлер в сегменте SUV - Karoq

Компания Skoda провела презентацию обновлённого Karoq. Она была короткой и без особой помпезности, что соответствует характеру изменений, которые претерпела модель.

Фронтальная часть кроссовера изменилась благодаря увеличенной в ширину решётке радиатора, которая приняла форму ярко выраженного шестиугольника. Перекроили бампер, который на краях своей "улыбки" обзавёлся трапециями "клыков".

Динамичности обновлённому Skoda Karoq придаёт новая головная оптика: она стала уже и имеет небольшой излом, подчёркнутый светодиодными полосками ДХО. Важно, что с обновлением модель получила возможность оснащения матричными фарами.

Сзади Skoda Karoq получил более узкие фонари, сохранившие узнаваемую "клешню", увеличенный спойлер и чуть изменённый бампер, верхняя часть которого теперь окрашивается в цвет кузова.

Палитра цветов кузова пополнилась двумя новыми: металликами "Оранжевый феникс" и "Серый графит".

Фото: Пресс-служба Skoda.

Одной из главных инноваций в салоне обновлённого Skoda Karoq в компании назвали новый материал обивки - эко-ткань, созданная из вторсырья неживотного происхождения. В списке опциональных новинок: приборная панель с увеличенным до 10.25 дюйма экраном в топовых версиях (в базовой - диагональ составляет 8 дюймов) и пассажирское кресло с электроприводом настроек и памятью на них. Диагональ мультимедиа не изменилась: 8 или 9.2 дюйма в зависимости от комплектации.

Линейка двигателей не изменилась, но некоторые её представители прошли через модернизацию. Karoq на европейском рынке будет предлагаться с турбированными TSI объёмом 1.0, 1.5 и 2.0 литра, мощность которых составляет 110, 150 и 190 л.с., а также с двухлитровым турбодизелем мощностью 116 и 150 л.с. Дизельный 1.6 TDI больше недоступен для Skoda Karoq.

Дизель стал чище за счёт изменений коленвала и улучшения системы очистки выхлопных газов, цилиндры бензиновых моторов обработаны специальным составом, который снижает трение. У мотора 1.5 TSI есть функция отключения части цилиндров.

В зависимости от комплектации клиент может выбирать между "механикой" и роботизированной трансмиссией DSG, полноприводные версии безальтернативно комплектуются "роботом".

Вместе с обычным Skoda Karoq дебютировала версия "под спорт" - Karoq SportLine, отличающаяся, как и прежде, декором внешности с обилием элементов, окрашенных в чёрный, 20-дюймовыми колёсами и отделкой интерьера. Кроссовер по умолчанию оснащается 190-сильным двигателем 2.0 TSI, 7-ступенчатым "роботом" и системой полного привода.

Ранее "РГ" сообщала, что в России обновлённый Skoda Karoq появится во втором квартале 2022 года, приём заказов начнут в первом. Цена на модель в настоящее время стартует от 1 641 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Фото: Пресс-служба Skoda.