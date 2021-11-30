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30.11.2021 22:14
Рубрика: Экономика

СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт

Текст: Матвей Линник

Минцифры решило продлить срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Фото: Anon Thongsang / istock
Минцифры: Более 20 миллионов сим-карт прошли процедуру активации

По данным издания, операторы предоставят пользователям корпоративных номеров переходный период до конца февраля 2022 года. Кроме того, если абонент не успеет вовремя зарегистрировать "симку" на Госуслугах, его обслуживание будет возобновлено сразу после внесения необходимых данных на портале.

По действующему законодательству, операторы должны отключить всех клиентов, которые не успели зарегистрировать корпоративные номера на "Госуслугах" до 1 декабря.

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