СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт

Минцифры решило продлить срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, операторы предоставят пользователям корпоративных номеров переходный период до конца февраля 2022 года. Кроме того, если абонент не успеет вовремя зарегистрировать "симку" на Госуслугах, его обслуживание будет возобновлено сразу после внесения необходимых данных на портале.

По действующему законодательству, операторы должны отключить всех клиентов, которые не успели зарегистрировать корпоративные номера на "Госуслугах" до 1 декабря.