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30.11.2021 12:50
Рубрика: Коммерческий транспорт

Страховщики назвали самые угоняемые марки коммерческого транспорта

Текст: Владимир Баршев
Наибольшей популярностью у угонщиков пользуются легковые автомобили. Но и коммерческий транспорт они стороной не обходят. Страховщики рассказали, какие марки пользуются у автоворов особенной популярностью.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Эксперты "АльфаСтрахования" проанализировали обращения юридических лиц по полисам каско в России за последние три года и выяснили, что наибольшей популярностью у угонщиков пользуются коммерческие транспортные средства марок Kia и Toyota.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Автомобили корейской компании угонялись в 28% случаев, Toyota - в 24%. С большим отрывом на третью строчку антирейтинга взошла Hyundai. Предприниматели лишались техники этого производителя в 9% случаев. Следом с 8% идут грузовики КамАЗ, а замыкает пятерку с 7% спецтранспорт марки Volkswagen.

"Начавшаяся в 2020 году пандемия COVID-19 способствовала снижению угонов автомобилей в целом по стране на фоне введения различных ограничений, в том числе, действующих при пересечении границ. По итогам одиннадцати месяцев этого года мы можем отметить, что количество преступлений в отношении коммерческого транспорта также идет на спад. Если говорить о распределении угонов автомобилей, примерно 20% всех хищений коммерческого транспорта приходятся на грузовую и спецтехнику, собственники которых несут крупные убытки от нескольких миллионов рублей. Остальная часть - угоны пассажирских авто", - говорит директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

Напомним, что Kia также в лидерах по числу угонов и среди легкового транспорта. Специалисты по противоугонным системам объясняют это простой штатной защиты, а также большой распространенностью марки.