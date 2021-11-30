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30.11.2021 20:10
Рубрика: Digital

Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе

Текст: Матвей Линник

ESG-подход (экологическое, социальное и корпоративное управление) является современным стандартом ведения бизнеса, в котором к уже существующим требованиям социальной ответственности добавились новые экологические подходы. Об этом заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, комментируя выступление главы государства в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!".

Фото: Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
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Ранее Владимир Путин заявил, что человек должен находиться в центре показателя ESG, а Россия следует по этому пути. По словам главы государства, "у России есть целый набор инструментов, связанных с тем, чтобы сокращать углеродную емкость экономики, больше использовать поглощающую возможность лесов, экосистем в целом".

По словам Титова, на начальном этапе реализации протокола ESG понадобится "реальная поддержка государства, в том числе финансовая, законодательная и экспертная".

"Протокол ESG - это фактически уже часть международного права", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов также предупредил об опасности реализации подобных принципов авторитарными "палочным методами".

"На нашей почве" это будет означать стремление бюрократии придумать себе новый "фронт работ", который для бизнеса будет иметь только отрицательные последствия. Вопреки благим намерениям нового стандарта", - добавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.

Digital Технологии Экономика Бизнес

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