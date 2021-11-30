В ГИБДД рассказали, что нельзя делать, если спустило колесо

Госавтоинспекция Москвы дала советы водителям, как действовать, если у автомобиля внезапно спустилось колесо. Самое главное правило - не останавливаться посреди дороги.

Поводом для публикации ГИБДД послужила недавняя авария на Киевском шоссе в столице, когда водитель ночью остановился на проезжей части из-за внезапно спустившегося колеса. Мужчина даже не успел достать знак аварийной остановки, как его насмерть сбила машина такси.

Пассажир автомобиля был госпитализирован с тяжелыми травмами. В машине такси пострадал девятимесячный ребенок: мама держала его на руках. Малыша с переломом ноги доставили в больницу.

В Госавтоинспекции напомнили, что остановка на проезжей части сможет быть смертельно опасна. Если в автомобиле возникла неисправность, первым делом следует доехать до безопасного места и уже потом с ней разбираться.

- Водителям стоит быть максимально сконцентрированными на дорожной обстановке и быть готовыми к любым ее изменениям. Для этого нужно не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. Будьте внимательны за рулем и берегите себя, - подчеркнули в ведомстве.