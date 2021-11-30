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30.11.2021 22:52
Рубрика: В мире

В Греции будут штрафовать людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации

Текст: Максим Макарычев
Фото: Louisa GOULIAMAKI / AFP Фото: Louisa GOULIAMAKI / AFP
Фото: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Греция сделает обязательную вакцинацию против коронавируса для людей в возрасте 60 лет и старше. Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что с середины января на тех, кто откажется от прививок, будут ежемесячно налагаться штрафы в размере 100 евро. "Греки старше 60 должны записаться на прием для первого укола до 16 января", - сказал премьер, обращаясь к кабинету министров страны.

Фото: gettyimages
В Австрии будут штрафовать за уклонение от вакцинации от коронавируса

Деньги будут направлены на нужды здравоохранения Греции, которая борется с резким увеличением количества госпитализаций, сообщает ВВС. Около 63 процентов 11-миллионного населения Греции полностью вакцинированы, но данные показывают, что более 520 тысяч человек старше 60 лет еще не получили прививки. Коронавирус унес жизни более 18 тысяч человек в Элладе. Тем временем "Сириза", основная оппозиционная партия Греции, назвала новые меры "карательными и финансово неоправданными".

Эта мера еще должна быть вынесена на парламентское голосование, но, как отмечают эксперты, ожидается, что законодатели одобрит ее. В то время как страны сделали вакцины обязательными для медицинских работников и других лиц, относящихся к группе повышенного риска, Греция станет первой в ЕС, нацеленной на конкретную возрастную группу. Ранее власти Австрии объявили, что обязательная вакцинация против COVID-19 начнется в этой альпийской стране в феврале.

В мире Европа Греция Пандемия коронавируса COVID-19

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