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30.11.2021 09:40
Рубрика: ПДД

В РФ хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов

Текст: Евгения Думанская
Фото: Георгий Никаноров/ РГ Фото: Георгий Никаноров/ РГ
Фото: Георгий Никаноров/ РГ

За передвижениями квадроциклов, снегоходов, болотоходов, багги и другой подобной техники планируется ужесточить контроль. Как сообщает "Коммерсант", Минсельхоз разработал перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства должна быть запрещена.

Фото: РИА Новости
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Так, запретить эксплуатацию, согласно проекту документа, могут при поломках рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах или отсутствии номерного знака. Определять, какими будут последствия для владельцев неисправной техники, предлагается властям регионов.

Самоходные машины подлежат регистрации в органах гостехнадзора, а для управления нужно иметь удостоверение машиниста-тракториста. Однако, по данным Минсельхоза, на учете стоят лишь 10% от таких машин - 250 тысяч единиц. Сейчас Гостехнадзор может наказать водителя такого транспортного средства за управление техникой, не прошедшей техосмотр, а также за вождение в нетрезвом виде.

Как пояснил начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов, для контроля прекращения движения могут применяться разные меры - опечатывание техники, эвакуация, установка блокиратора.

Кстати, в проекте нового КоАП, который сейчас находится в разработке, предлагается штрафовать за выезд на дорогу общего пользования транспортных средств, которые для этого не предназначены.