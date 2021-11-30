В РФ хотят ужесточить правила для снегоходов и квадроциклов

За передвижениями квадроциклов, снегоходов, болотоходов, багги и другой подобной техники планируется ужесточить контроль. Как сообщает "Коммерсант", Минсельхоз разработал перечень неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства должна быть запрещена.

Так, запретить эксплуатацию, согласно проекту документа, могут при поломках рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах или отсутствии номерного знака. Определять, какими будут последствия для владельцев неисправной техники, предлагается властям регионов.

Самоходные машины подлежат регистрации в органах гостехнадзора, а для управления нужно иметь удостоверение машиниста-тракториста. Однако, по данным Минсельхоза, на учете стоят лишь 10% от таких машин - 250 тысяч единиц. Сейчас Гостехнадзор может наказать водителя такого транспортного средства за управление техникой, не прошедшей техосмотр, а также за вождение в нетрезвом виде.

Как пояснил начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов, для контроля прекращения движения могут применяться разные меры - опечатывание техники, эвакуация, установка блокиратора.

Кстати, в проекте нового КоАП, который сейчас находится в разработке, предлагается штрафовать за выезд на дорогу общего пользования транспортных средств, которые для этого не предназначены.