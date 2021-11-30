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В "Звездных войнах: Асока" снимется украинская актриса Иванна Сахно

Новости
    30.11.2021, 12:04
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Украинская и американская актриса Иванна Сахно (Тихоокеанский рубеж 2) присоединилась к касту сериала "Звездные войны: Асока", спин-оффу "Мандалорца" от Disney+.

Съемки стартуют в марте 2022 года. Персонаж Сахно будет новым для вселенной "Звездных войн", сообщает Deadline. Кроме нее в проекте задействованы Розарио Доусон (Асока Тано) и Наташа Лю Бордиццо (Сабина Рен), а Хейден Кристенсен вновь примерит маску Дарта Вейдера.

Ранее сообщалось, что действо "Асоки" развернется после "Возвращения джедая", события которого повлекли смерть Дарта Вейдера.

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