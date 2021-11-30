В "Звездных войнах: Асока" снимется украинская актриса Иванна Сахно

Украинская и американская актриса Иванна Сахно (Тихоокеанский рубеж 2) присоединилась к касту сериала "Звездные войны: Асока", спин-оффу "Мандалорца" от Disney+.

Съемки стартуют в марте 2022 года. Персонаж Сахно будет новым для вселенной "Звездных войн", сообщает Deadline. Кроме нее в проекте задействованы Розарио Доусон (Асока Тано) и Наташа Лю Бордиццо (Сабина Рен), а Хейден Кристенсен вновь примерит маску Дарта Вейдера.

Ранее сообщалось, что действо "Асоки" развернется после "Возвращения джедая", события которого повлекли смерть Дарта Вейдера.