Всего один бутерброд: Диетолог рассказала о пользе красной рыбы

Бутерброд с красной рыбой на завтрак, салат с сайрой или скумбрией в обед или на ужин. Всего 40-50 граммов жирной рыбы в день обеспечит вас суточной дозой омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

- Если омега-3 находятся в организме в достаточном количестве, то благотворно влияют на холестериновый обмен - снижают "плохой" холестерин и повышают уровень "хорошего". Омега-3 необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания когнитивной функции, - рассказала aif.ru врач-диетолог Татьяна Солнцева.

Выбирать нужно рыбу, которая водится в холодных морях. Чем жирнее рыба, тем больше содержание омега-3. Особенно полезна мелкая жирная рыба - сельдь, сардины, скумбрия.

При этом достаточно съесть всего 40-50 граммов рыбы - и мы уже получим суточную дозу омега-3. Это может быть салат, допустим с консервированной сайрой или скумбрией. Или сельдь с картошкой - любимая закуска многих. Полезно иногда добавлять чайную ложку льняного масла в овощной салат. Либо съедать блюдо из рыбы на обед или ужин 2-3 раза в неделю.

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