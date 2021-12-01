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01.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания ОПЕК+

Текст: Роман Маркелов
Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- В последние недели на первый план вышел фактор геополитики, который усилил негативное влияние на рублевые активы. В результате они некоторое время реагировали в основном на неблагоприятные сигналы мировых рынков.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
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Однако отсутствие геополитический эскалации и ослабление антироссийской риторики способствовало восстановлению рубля. К тому же в понедельник МИД РФ сообщил о фактической подготовке онлайн-встречи президентов России и США. Хотя дата мероприятия пока неизвестна, как и то, состоится ли оно в принципе, это свидетельствует о желании предотвратить дальнейшее ухудшение геополитической обстановки.

Поэтому рубль довольно сдержанно реагировал на падение нефтяных цен, которое стартовало в пятницу и сегодня получило продолжение. В результате котировки нефти достигли минимальных с конца августа уровней. Это движение, как и распродажи на других рынках, вызвано появлением нового штамма коронавируса. Его возможная устойчивость к существующим вакцинам, а также повышенная заразность способны поставить под угрозу скорое возвращение людей и бизнеса к нормальному функционированию, что подорвет экономический рост. В итоге пострадает и глобальный сырьевой спрос.

На этом фоне участники нефтяного рынка надеялись, что на заседании ОПЕК+ в ближайший четверг будет принято решение об отмене планового увеличения добычи нефти в январе. Однако пока таких сигналов от альянса не поступало. Более того, в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что никто из участников ОПЕК+ не предлагал изменить его стратегию в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Фото: РИА Новости
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Хотя рубль сохраняет устойчивость к внешнему рыночному негативу, дальнейшее падение нефти способно ухудшить фундаментальные основы российской валюты, если котировки Brent надолго закрепятся ниже $65. Поэтому отсутствие реакции ОПЕК+ на неопределенность с динамикой пандемии, если оно будет воспринято крайне негативно нефтью, может возобновить ослабление российской валюты. В таком случае ближайшей целью роста доллара выступит уровень 76 руб., который устоял при последней волне ослабления рубля.

Если же ОПЕК+ все же предпримет меры по стабилизации нефтяного рынка, это способно вызвать активное восстановление котировок нефти. Учитывая относительную силу рубля, подобный сценарий, вероятно, приведет к ускорению восходящей динамики российской валюты. В таком случае доллар может опуститься ниже 73 руб.

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