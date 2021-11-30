"Омикрон" обнаружен почти в 20 странах и регионах мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен почти в двадцати странах и регионах по всему миру, сообщает американский телеканал CNN.

В частности, за последние сутки его обнаружили в Испании, Австрии, Японии, а также в заморском регионе Франции - на острове Реюньон. Ранее случаи заболевания "омикроном" уже были выявлены в Австралии, Бельгии, Ботсване, Канаде, Чехии, Дании, Германии, в Китае (Гонконг), Израиле, Италии, Нидерландах, Португалии, ЮАР, Швеции и Великобритании (в Англии и Шотландии).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее выпустила предупреждение, что "омикрон" по причине большого количества содержащихся в нем мутаций может оказаться более заразным, чем известные ранее штаммы.

При этом специалисты пока что не имеют достаточно информации, чтобы оценить степень угрозы нового штамма. Для его исследования необходимо две-три недели, после чего можно будет делать более конкретные выводы.

Однако некоторые страны уже закрывают границы, не дожидаясь выводов об опасности "омикрона". Так сделали, например, Израиль и Япония. При этом закрытие Израиля может помешать въезду туристов в том числе из России. Ранее Израиль заявил об открытии границ для туристов, привитых различными вакцинами, в том числе "Спутником V".

Помощник президента РФ Максим Орешкин озвучил три сценария влияния нового штамма на мировую экономику. По его мнению, если вирус действительно окажется опасным, то это может привести к возобновлению ограничений и локдаунов по всему миру. Если же заболевание, вызываемой "омикроном", будет протекать легко, то это приведет к снижению угрозы коронавируса. И, кроме того, есть вероятность, что опасения насчет нового штамма являются ложной тревогой, и "омикрон" окажется просто одной из вариаций коронавирусного заболевания, не отличающейся от уже имеющихся и тех, что еще могут появиться.