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01.12.2021 19:41
Рубрика: Бензин

ФАС зафиксировала снижение оптовых цен на бензин и дизель

Текст: Матвей Линник
В результате работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго в текущем году реализовано более 8,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что на 1,47 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Объем реализации дизельного топлива составил 10 042 тысячи тонн, что на 1 306 тысячи тонн (+15%) выше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что проведенная работа позволила удовлетворить потребность внутреннего рынка через такой канал сбыта нефтепродуктов как биржа.

По данным ФАС, это позволило снизить цены на бензин марки АИ-92 на 16,9%, на АИ-95 - на 18,4%, на летний дизель - на 7,6%.