ФАС зафиксировала снижение оптовых цен на бензин и дизель

В результате работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго в текущем году реализовано более 8,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что на 1,47 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Елена Афонина/ТАСС