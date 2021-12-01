ФАС зафиксировала снижение оптовых цен на бензин и дизель

В результате работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго в текущем году реализовано более 8,6 тысячи тонн автомобильного бензина, что на 1,47 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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"Объем реализации дизельного топлива составил 10 042 тысячи тонн, что на 1 306 тысячи тонн (+15%) выше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что проведенная работа позволила удовлетворить потребность внутреннего рынка через такой канал сбыта нефтепродуктов как биржа.
По данным ФАС, это позволило снизить цены на бензин марки АИ-92 на 16,9%, на АИ-95 - на 18,4%, на летний дизель - на 7,6%.