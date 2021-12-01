Кабмин установит требования для критической информационной инфраструктуры

До 1 июля 2022 года правительству поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на установку обязательного требования о преимущественном использовании отечественного ПО, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами КИИ.

Изначально переход субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО предполагалось произвести до 1 января 2024 г. Затем по инициативе Минцифры срок был сокращен до 1 января 2023 года.

Как заявлялось, сроки корректировались в соответствии с предложениями в рамках общественного обсуждения проекта, в том числе, с учетом озвученной российскими разработчиками готовности обеспечить экономику российскими решениями.

При этом "1 января 2023 года - это не срок, когда все разом уже перешли, а дата, начиная с которой объекты критической инфраструктуры транспарентно для всех начинают переходить на отечественное ПО и "железо"", - заявил замглавы Минцифры Андрей Заренин на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".

"Формирование экосистемы в привязке к отечественному железу - это одна из ключевых задач обеспечения технологического суверенитета РФ. Наиболее значимые действия, нацеленные на комплексное создание таких интегрированных стеков, предпринимаются в рамках сквозных проектов",- пояснил "РГ" Роман Мылицын, руководитель направления перспективных исследований и специальных проектов ГК Astra Linux.

Во многом решению этой задачи посвящен проект синхронизации реестров отечественного ПО, находящегося в ведении Минцифры и реестра отечественного оборудования, за который отвечает Минпромторг. Реализовываться в практическом смысле эта задача будет центром, который Минцифры планирует создать на базе подведомственной организации НИИ "Восход".

"Основная задача центра - прежде всего, подтверждение совместимости ПО и вычислительной техники за счет проведения тестирования. На основе результатов тестирования мы планируем сформировать рекомендательные требования к разработчикам по доработке вычислительной техники. Удачные кейсы, прошедшие тестирование, будут иметь документальное подтверждение. В итоге центр тестирования должен стать саморегулирующим организмом, который будет объединять производителей ПО и вычислительной техники", - сообщил Заренин.

По мнению участников рынка, важно чтобы разработка отечественного ПО, отечественного "железа" и перевод КИИ на получающиеся в результате экосистемные решения шли с максимально глубокой локализацией. Только тогда возможно будет реализовать необходимые условия защищенности.

"Правительство устанавливает не только требование преимущественного использования российского ПО, но и требование преимущественного использования российской электроники, причем на базе российских процессоров, - заявил "РГ" Виталий Богданов, директор по развитию бизнеса "Байкал Электроникс".

Как отмечает эксперт, только при собственной разработке можно контролировать работу процессора и быть уверенным в том, что внутри нет скрытых ядер, выполняющих недокументированные задачи. При использовании иностранных процессоров такое невозможно в принципе. И приходится делать допущение, что внутри все хорошо.