Путин поручил установить требования об использовании отечественного софта

Правительство должно установить требования о преимущественном использовании отечественного софта в критической инфраструктуре. Такой пункт содержится в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с кабмином.

Срок исполнения поручения - 1 июля 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

До этого же срока глава государства поручил внести изменения, предусмотрев налоговое стимулирование инвестиционной деятельности по внедрению отечественного софта на основе ИИ.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил о необходимости перехода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение. Риски кибербезопасности на объектах КИИ недопустимы, нужно уходить от зарубежных программных решений, несмотря на существенные затраты, подчеркивал министр.