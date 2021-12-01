Как в СГ идет разработка единых правил фито- и ветеринарного контроля

Взаимная интеграция информационных систем по ветеринарии и фитосанитарии между Россией и Беларусью сейчас в высокой степени готовности. В частности, завершить интеграционные процессы по ветеринарии планируется к концу 2022 года, сообщили "СОЮЗу" в Россельхознадзоре.

Доля белорусских производителей "молочки" на российском рынке - около 17 процентов. Фото: Сергей Куксин

Напомним, 4 ноября 2021 года по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства президенты России и Беларуси утвердили 28 союзных программ. Их цель - объединение экономических подходов к ряду важнейших отраслей. В числе принятых программ - разработка единых правил ветеринарного и фитосанитарного контроля.

Основа такого контроля - взаимодействие государственных информационных электронных систем, контролирующих производство и перемещение поднадзорных животноводческих и растениеводческих товаров. "Уже сейчас при взаимной торговле перемещение подконтрольной госветнадзору продукции возможно при сопровождении ее ветеринарными документами, оформленными в электронном виде. Вместе с тем в Беларуси продолжается работа по внедрению внутренней электронной ветеринарной прослеживаемости по аналогии с системами Россельхознадзора.

По итогам будут доработаны механизмы, которые обеспечат обмен данными о прослеживаемости российской и белорусской продукцией", - уточнили в Россельхознадзоре.

Ветеринарный надзор

Вся животноводческая и растениеводческая продукция, например мясо, молоко, овощи и фрукты, должна проходить ветеринарный и фитосанитарный контроль. Так, во-первых, обеспечивается безопасность конечной продукции для потребителя. Во-вторых, цифровые системы учитывают все этапы движения сырья и готовой продукции, а это важно с точки зрения уплаты налогов. "Условно привезли контрабандой мясо на комбинат, и он сделал из него сосиски. Но дело в том, что сырье для этих сосисок должно быть зафиксировано в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" Россельхознадзора (компонент федеральной российской государственной информационной системы в области ветеринарии "ВетИС". - Прим. ред.). И если этого сырья в системе нет, а сосиски, есть, возникает вопрос, из чего они сделаны. Не из воздуха же", - привел пример в беседе с "СОЮЗом" руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, система "Меркурий" отслеживает движение товара и оперативно выявляет необъяснимые аномалии в документообороте, выдавая сигнал о нестыковке. Она выявляет не только контрабанду, но и фальсификат - когда в продукт добавляют ингредиенты дешевле или хуже заявленных. Кроме того, система позволяет пополнять бюджет дополнительными налогами и экономит деньги бизнесу. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, благодаря "Меркурию" в 2020 году аграрии сэкономили около двух миллиардов рублей.

Цифровые системы учитывают все этапы движения сырья и готовой продукции, гарантируя ее безопасность

В Беларуси тоже работает подобная платформа ветеринарного надзора - государственная информационная система AITS. Еще в мае 2018 года был утвержден план обмена электронными ветеринарными документами между двумя системами. Из AITS в "Меркурий" передаются сведения на партии продукции, перемещаемые из Беларуси в Россию. Таким образом, почти 100 процентов животноводческой продукции белорусского производства ввозится в Россию в сопровождении электронных документов. Также обеспечивается сертификатами и продукция, ввозимая в Беларусь из России.

Сейчас завершаются интеграционные процессы, которые позволят окончательно завершить прослеживаемость на территории Союзного государства.

"Вероятно, стоит вопрос о совместной доработке новых модулей", - отметил в разговоре с "СОЮЗом" гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Он добавил, что доля белорусских производителей молочной продукции на российском рынке составляет около 17 процентов.

"Нам хорошо бы вообще гармонизировать подобные процессы в Таможенном союзе. А уж в Союзном государстве и подавно, - отметил в разговоре с "СОЮЗом" доктор экономических наук Леонид Холод. - Экономического ущерба от этого точно не будет, наоборот. К тому же синхронизация двух систем позволит предупреждать теневой транзит товаров".

С помощью интеграции двух систем можно решить проблемы, связанные с реэкспортом, согласился в разговоре с "СОЮЗом" Александр Петриков, статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства РФ 2007-2016 гг. "Важно предоставить и государственным органам, и бизнесу, и потребителям прозрачную информацию о происхождении продуктов", - заметил он.

Отдельная тема - маркировка продовольственных товаров. Она заявлена как дополнительное средство прослеживаемости продукции и обеспечения безопасности потребителей. "По маркировке было принято решение Евразийской экономической комиссией относительно реализации этого проекта на территории Евразийского экономического союза. При этом государства свободны в принятии решений по маркировке. В России на сегодняшний день в систему маркировки заведены сыры, мороженое и продукция сроком годности более 40 дней. А с 1 декабря этого года добавится и молочная продукция сроком годности менее 40 дней. Белорусская молочная продукция тоже учитывается в системе маркировки на российском рынке. То есть, купив, скажем, белорусский сыр, российский покупатель также может отследить всю историю изготовления продукта", - рассказал Артем Белов.

По его словам, у системы маркировки есть нюансы. Вопросы решаются в процессе, который растянется минимум на ближайшие два года. "Но отмечу, что решение по маркировке принималось на уровне ЕАЭС, а не Союзным государством. Сейчас Россия и Беларусь работают в рамках этого решения", - добавил Артем Белов.

Фитосанитарный надзор

Вопросы фитосанитарного надзора аналогичны ветеринарному. Только здесь объект надзора - растениеводческая продукция: от семян растений до овощей на прилавках магазинов. "По линии фитосанитарии информационные системы также интегрированы. Уже сейчас происходит обмен информацией о выданных фитосанитарных документах и сведений из них при двусторонней торговле растительной продукцией. На данном этапе прорабатываются подходы, которые позволят обеспечить не только обмен информацией о документах, но и полную прослеживаемость производства и перемещения продукции от конкретного предприятия-производителя", - сообщили "СОЮЗу" в Россельхознадзоре.

"В свое время ЕАЭС были приняты техрегламенты по фитосанитарии. И сейчас у всех стран, входящих в союз, единое контрольно-надзорное и производственное пространство по этой теме. Конечно, регламенты можно совершенствовать, но они работают. Ломать ничего не надо, можно только улучшать. Союзное государство не отменяет нормативной базы ЕАЭС", - заметил в разговоре с "СОЮЗом" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

По зерну Беларусь самодостаточна, добавил Александр Корбут. "При этом Беларусь хорошо дополняет российские потребности по ржаной муке. Однако когда нам нужна была рожь, Беларусь ввела ограничения по ее экспорту и предложила вместо сырья ржаную муку. Это, конечно, логично для белорусской стороны, но не соответствует интересам российских мукомолов. Поэтому нужны единые подходы к аграрной политике Союзного государства. И этот процесс переговорный", - резюмировал эксперт.