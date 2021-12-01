Леонид Брич - о том, как будут воплощаться в жизнь интеграционные программы

Леонид Григорьевич, прошло уже несколько недель после утверждения президентами Беларуси и России союзных программ. Было время серьезно взвесить принятые документы, обдумать, посмотреть на перспективы реализации. Как вам видится значение новых интеграционных программ с сегодняшних позиций?

Леонид Брич: Это фундаментальные документы. К подписанию программ наши страны шли три года. Сначала они назывались дорожными картами, но потребовалась более глубокая проработка. И вот почему. Хотя интеграция в рамках Союзного государства насчитывает более 20 лет, к сожалению, не все декларируемые ранее цели были достигнуты. Подписание союзных программ должно придать нашим отношениям больший динамизм. Беларусь и Россия поняли, что крайне важно быть в общей связке. И ковидная ситуация, и санкции показали это. Об этом же говорит уровень экономической взаимозависимости наших стран. Сегодня относительно небольшая Беларусь, направляя в Россию примерно половину своего экспорта, является пятым по значению торговым ее партнером. А главное - союзные программы призваны создать равные права для субъектов хозяйствования двух стран.

Что предстоит сделать в ближайшие годы?

Леонид Брич: Союзные программы - это очертания того, к чему мы за два года должны прийти. Работа предстоит колоссальная. Если говорить с позиции законодателя, то она заключается в унификации правовых и нормативных актов двух государств. Предстоит пересмотреть, унифицировать и принять более 400 таких документов, чтобы программы через два года заработали в полную силу - так, чтобы их результаты почувствовали граждане наших стран. В союзных программах определены сроки выполнения этой работы. База заложена постановлением союзного Совета Министров об основных направлениях реализации договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, подписанном главами правительств Беларуси и России.

Какой предполагается порядок работы для перевода программ в рабочий режим?

Леонид Брич: Большой пласт такой работы возлагается на органы государственной власти, и они уже многое сделали за три года, в частности, определили нестыковки, тормозящие решение назревших проблем. Правительства двух стран, Центробанк и Национальный банк будут включать в свои планы разработку законодательных актов, необходимость которых вытекает из союзных программ. В белорусском Парламенте 14 профильных комиссий, и каждой найдется что делать. Ведь в программах затронуты социально-трудовая сфера, туризм, бухучет, отчетность, транспорт, госзакупки, аграрная отрасль. Понятно, что 2022-2023 годы будут насыщены напряженной законотворческой деятельностью. Сейчас наша республика готовится к важнейшему событию - референдуму по изменению Конституции. Ожидается, что он пройдет в конце февраля, и после этого мы вплотную займемся разработкой законодательных актов, которые лягут в фундамент интеграционных процессов. Думаю, весенняя сессия Парламента в основном будет посвящена унификации союзного экономического законодательства с целью добиться равных условий деятельности субъектов хозяйствования Беларуси и России.

В частности, не один год говорится о необходимости обеспечить это равенство на рынке энергоносителей. Как его достичь?

Леонид Брич: Да, сейчас стоимость энергоносителей для субъектов хозяйствования двух стран разная, даже если речь идет о наших соседях - Смоленской, Брянской областях. Поэтому 15-я союзная программа четко предписывает завершить формирование объединенного рынка газа до 1 декабря 2023 года. В дополнение запланировано подписание документов, определяющих основные принципы функционирования этого объединенного рынка. Беларусь и Россия договорились, что в 2022-м условия формирования цен на газ останутся прежними. А к июлю следующего года стороны вернутся к данному вопросу уже в русле движения к единому рынку, исходя из цен в России и мире. Такой подход соответствует и нашей национальной Программе социально-экономического развития до 2025 года, где учтены инфляционные ожидания и предполагаемое увеличение стоимости энергоресурсов на мировых рынках. Аналогичным будет подход и к определению цен на нефть и электроэнергию.

Белорусов волнует разница в стоимости энергоресурсов, возможность свободного доступа на емкий российский рынок. А что намерены получить в результате реализации союзных программ россияне?

Леонид Брич: Представители российского бизнеса ожидают, например, равных условий для реализации своей продукции на белорусском рынке. Они также надеются на равных участвовать в тендерах при приватизации в Беларуси государственных объектов. Есть и другие достаточно серьезные проблемы, усложняющие экономическое взаимодействие субъектов хозяйствования двух стран. Развязать разногласия должны утвержденные президентами Беларуси и России программы. Ключ к успеху в этом, так сказать, многополосном движении навстречу друг другу - именно единые подходы к формированию общих правил функционирования бизнеса в экономическом пространстве двух государств и одинаковые цены на энергоносители.

Оппоненты говорят, что результатом тесной экономической интеграции может стать поглощение Россией Беларуси. Есть ли для основания для таких предположений?

Леонид Брич: На мой взгляд, таких оснований нет. Мы говорим о Союзном государстве двух равноправных стран, каждая из которых ведет самостоятельную политику (поэтому, подчеркну, на нынешнем этапе не обсуждается вопрос о единой валюте). Естественно, могут возникать определенные разногласия. Устранять их следует путем консультаций и переговоров. Согласие, думаю, будет обеспечено, ведь у народов Беларуси и России общие интересы: равноправие граждан, рост благосостояния. А путь к достижению этих целей - создание эффективного единого экономического рынка, который позволит сполна задействовать потенциал, накопленный за годы интеграции.