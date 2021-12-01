Людям с ВИЧ может потребоваться дополнительная доза вакцины от COVID-19

Из-за снижения функций иммунной системы может потребоваться дополнительная, третья, доза вакцины от коронавируса, рассказал глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

По словам Гущина, не всем можно рекомендовать стандартный режим вакцинации, при котором две дозы препарата вводятся с интервалом в три недели - некоторым необходима дополнительная доза.

"Мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции", - цитирует специалиста ТАСС.

Некоторые эксперты высказывают предположение, что новый штамм коронавируса "омикрон" мог использовать организм ВИЧ-инфицированного человека, чтобы пройти цикл мутаций, поскольку иммунитет не реагировал на патоген должным образом, позволяя ему долго размножаться.

Ранее китайские ученые открыли антитело, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19.

Перед вакцинацией обязательно проконсультируетесь у вашего лечащего врача.