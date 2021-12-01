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01.12.2021 16:07
Рубрика: Общество

Людям с ВИЧ может потребоваться дополнительная доза вакцины от COVID-19

Текст: Евгения Думанская
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Из-за снижения функций иммунной системы может потребоваться дополнительная, третья, доза вакцины от коронавируса, рассказал глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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По словам Гущина, не всем можно рекомендовать стандартный режим вакцинации, при котором две дозы препарата вводятся с интервалом в три недели - некоторым необходима дополнительная доза.

"Мы сейчас эту схему продвигаем, для того, чтобы защитить ВИЧ-инфицированных и минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции", - цитирует специалиста ТАСС.

Некоторые эксперты высказывают предположение, что новый штамм коронавируса "омикрон" мог использовать организм ВИЧ-инфицированного человека, чтобы пройти цикл мутаций, поскольку иммунитет не реагировал на патоген должным образом, позволяя ему долго размножаться.

Ранее китайские ученые открыли антитело, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19.

Перед вакцинацией обязательно проконсультируетесь у вашего лечащего врача.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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