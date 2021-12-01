Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19

Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье, опубликованной на ресурсе bioRxiv.

Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации​​​.

Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19.

Ранее в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) квалифицировала обнаруженный на юге Африки штамм коронавируса как "вызывающий беспокойство" и дала ему название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Директор Центра имени Гамалеи (разработчик первой в мире вакцины от коронавируса) Александр Гинцбург уточнил, что экспериментальная работа по обновлению "Спутника V" с учетом нового штамма займет всего 10 дней. При этом еще 45-50 дней, по его расчетам, потребуется на проверку безопасности и эффективности и прохождение всех регуляторных процедур.

Ученый также отметил, что "Спутник V" вместе с бустером "Спутник Лайт" хорошо работают против всех основных мутаций вируса.