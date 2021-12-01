Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины

Беларусь будет с Россией в случае агрессии Киева против Москвы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке - экономически, юридически, политически будем с Россией . Это - главное", - цитирует Лукашенко агентство РИА Новости.

Он также добавил, что никогда не поддержит сторону "того националистического угара", который есть сегодня на Украине, и будет делать все, чтобы Украина стала "нашей".

"Она - наша Украина, там народ наш. Это - не эмоции, это - мое твердое убеждение", - сказал белорусский президент.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что политические отношения Беларуси и Украины находятся на самой низкой точке.