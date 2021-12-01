Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона"

Гражданам следует внимательнее отнестись к планированию поездок на новогодние праздники, так как из-за нового штамма коронавируса "омикрон" риск заразиться возрос. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Надо очень внимательно отнестись к планированию своего отпуска, чтобы не испортить отпуск, не потерять деньги", - сказала Матвиенко во время пресс-подхода после заседания Совфеда.

Спикер отметила, что есть большие риски. "Мы не знаем, что произойдет через неделю, через две", - добавила она.

Об обнаружении нового варианта коронавируса B.1.1.529 в ЮАР стало известно в конце ноября. Как полагают ученые, он отличается большим количеством мутаций в белке, необходимом для заражения клеток. Изменения говорят о возможной устойчивости этого штамма к защитным антителам, а также о его способности к быстрому распространению.

Биолог Анча Баранова рассказала, что заражение штаммом "омикрон" нередко проявляется в виде сильной усталости.