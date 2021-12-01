МИД РФ рассказал о высылке сотрудников посольства США из Москвы

К 31 января Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она подчеркнула, что "подобную игру навязали американские партнеры".

"Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое- то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - приводит ТАСС заявление Захаровой.

Она подчеркнула, что РФ рассматривает отъезд российских дипломатов из США как высылку.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов вместе с семьями должны покинуть Соединенные Штаты до 30 января 2022 года. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" посол рассказал, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, детям не дают визы. Антонов назвал это политикой по разъединению семей.