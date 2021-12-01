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01.12.2021 21:33
Рубрика: Экономика

Минэнерго: Ограничения Китая не окажут влияния на экспорт угля из РФ

Текст: Сергей Тихонов

Запрет Китая на пропуск грузов не в контейнерах через железнодорожные пограничные переходы (ЖДПП) значимого ущерба экспорту угля из России не нанесет, поскольку эти маршруты занимают малую долю в общем объеме поставок угля в Китай, заявили в Минэнерго.

Фото: Сергей Михеев
Более 6 тысяч груженых вагонов не смогут пройти в Китай через погранпереходы

Запрет Китая на пропуск грузов из РФ введен в рамках мер профилактики и контроля за эпидемиологической ситуацией, подчеркнули в ведомстве.

Остальной экспорт, включая угольную продукцию, следующий из РФ в Китай через морские порты, в настоящий момент следует без каких либо ограничений. Таким образом, с учетом устойчивого роста экспорта угля в Китай через морские порты и одновременным падением экспорта угля через ЖДПП, запрет Китая на пропуск через границу неконтейнерных грузов существенной роли на баланс угольного экспорта не окажет, считают в Минэнерго.

По данным ценового агентства Argus, в январе-октябре этого года железной дорогой в Китай через пропускные пункты Забайкальск и Гродеково было отправлено 3,61 млн тонн угля, в том числе в контейнерах - 700,5 тыс. тонн. В прошлом году за этот же период поставки угля в Китай в контейнерах составили всего 13,7 тыс. тонн. При этом основная часть экспорта российского угля в Китай отправляется морем через порты Дальнего Востока, это дешевле и быстрее сухопутного маршрута. По железной дороге отправляется около 10% от всего объема экспорта угля из России в Китай.

Объем перевозок угля в контейнерах напрямую зависит от цен на него, поскольку себестоимость транспортировки возрастает, несмотря на скидки, которые действуют на такие перевозки в России и Китае. В этом году высокие цены на уголь позволили увеличить объем контейнерных поставок угля в Поднебесную. Но если цены вернутся к прошлогоднему уровню (а сейчас в Китае они снижаются), то для многих небольших компаний такой способ транспортировки потеряет экономическую привлекательность. Это отразится на их доходах от экспорта, которые в этом году сильно поправили дела именно небольших игроков в угледобывающей отрасли.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минэнерго

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