Минобороны РФ эвакуировало из Кабула более 200 человек

Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ Ил-76 с гражданами РФ и других стран вылетели из Афганистана в Россию.

Как сообщили в Минобороны РФ, в эвакуации граждан участвовали три Ил-76. Самолеты доставили в Афганистан гуманитарный груз, а затем взяли на борт 214 граждан РФ, Киргизии и афганских студентов, которые учатся в российских вузах. Все граждане будут доставлены на подмосковный аэродром Чкаловский. Для дозаправки самолеты совершат промежуточную посадку на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизстане.