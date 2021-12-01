Минск и Москва вышли на абсолютно новый этап в развитии отношений

В развитии отношений между Россией и Беларусью, констатировала спикер верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова, "наступил абсолютно новый этап по всем направлениям". Об этом политик заявила 1 декабря на встрече в Совете Республики с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

В ходе заинтересованного диалога, сообщает БЕЛТА, стороны обсудили итоги заседания Высшего госсовета и принятие 28 отраслевых программ интеграции в СГ, подчеркнув значимость межпарламентского сотрудничества и взаимодействия в рамках Парламентского собрания Союза двух государств и молодежных парламентских структур.

Особое внимание на встрече было уделено и укреплению межрегионального взаимодействия в рамках рекомендаций и предложений, закрепленных в итоговом документе VIII Форума регионов Беларуси и России.

Спикер верхней палаты выразила благодарность своему визави "за проделанную работу при подготовке Высшего госсовета и по подготовке интеграционных документов", отметив, что "работа проведена огромная по сближению наших стран по всем абсолютно направлениям".

В этой связи, по ее словам, на парламентариев возложена особая ответственность. Она уточнила, что комплекс данных вопросов предстоит обсудить в ближайшее время с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. "Мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы эти программы были реализованы, а сотрудничество между нашими странами продолжалось в таком же направлении: в духе единства, взаимной поддержки", - заявила спикер.

Она обратила внимание, что это особенно важно в нынешней ситуации, когда Западом проводится агрессивная политика в отношении Беларуси и России. "Мы должны быть вместе для того, чтобы все принимаемые решения были направлены во благо наших стран и народов. Мы должны быть едины", - подчеркнула Кочанова, оценив тот вклад, который госсекретарь Союзного государства вносит в добрососедские, дружеские отношения между двумя братскими странами.

В свою очередь Дмитрий Мезенцев высказал признательность спикеру белорусского парламента за встречи в Минске "сенаторов и депутатов для определения нового этапа взаимодействия парламентариев двух государств по итогам принятого Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, членами Высшего госсовета исторического решения по открытию реальной экономической интеграции".

Сверка позиций на площадках Совета Республики, Совета Федерации, Госдумы, Палаты представителей, полагает госсекретарь, особо значима, констатировав, что принятые решения становятся программой действий для двух стран на годы вперед. "Нет сомнений, что команда Постоянного комитета, граждане Беларуси и России абсолютно едины в подходе и понимании того, что надо делать и ежедневно работают в данном направлении", - резюмировал Дмитрий Мезенцев.