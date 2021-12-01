Зарегистрирован 30.11.2021 № 66130

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу с 11 декабря 2021 г., пункт 1 с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г., пункт 3 с 1 марта 2022 г.

В соответствии с пунктом 7 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2021, № 27, ст. 5159), подпунктами 5.2.75 и 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526; 2017, № 52, ст. 8131), приказываю:

1. Утвердить:

порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) согласно приложению № 1;

порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами согласно приложению № 2;

форму медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами согласно приложению № 3.

2. В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации И марта 2016 г., регистрационный №41376) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. №731н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2019 г., регистрационный № 56466), от 20 ноября 2019 г. № 942н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2019 г., регистрационный №56566), от 23 июня 2020 г. № 624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., регистрационный № 58783) и от 25 декабря 2020 г. № 1370н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61932), в пункте 5 слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года".

3. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации:

от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41376);

от 10 сентября 2019 г. № 731 н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 ноября 2019 г., регистрационный № 56466);

от 20 ноября 2019 г. № 942н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2019 г., регистрационный № 56566);

от 23 июня 2020 г. № 624н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 2020 г., регистрационный № 58783);

от 25 декабря 2020 г. № 1370н "О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61932).

4. Пункт 2 настоящего приказа вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

5. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

6. Пункт 3 настоящего приказа вступает в силу с 1 марта 2022 г.

Министр М.А.Мурашко





Приложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 года 1092н





Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)

1. Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (далее - медицинское освидетельствование) проводится в целях определения наличия (отсутствия) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством в соответствии с перечнями медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 16041 (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1604).

2. Медицинское освидетельствование проводится в отношении:

1) кандидатов в водители транспортных средств;

2) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами);

3) водителей транспортных средств, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены симптомы и синдромы заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортным средством и подтвержденных по результатам последующих обследования и лечения.

3. Медицинское освидетельствование проводится за счет средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)2.

4. Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования в следующем объеме:

1) осмотр врачом-терапевтом или осмотр врачом общей практики (семейным врачом);

2) осмотр врачом-офтальмологом;

3) обследование врачом-психиатром;

4) обследование врачом-психиатром-наркологом;

5) осмотр врачом-неврологом (обязателен при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Тш", "ТЬ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "DIE"3. Для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и подкатегорий осмотр врачом-неврологом проводится по направлению врача-терапевта или врача общей практики (семейного врача) при выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием, медицинским показанием или медицинским ограничением к управлению транспортным средством);

6) осмотр врачом-оториноларингологом (обязателен при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Тт", "ТЬ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "DIE"3);

7) электроэнцефалография (обязательна при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Тт", "ТЬ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "DIE"3. Для водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) иных категорий и подкатегорий электроэнцефалография проводится по направлению врача-невролога при выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством4);

8) определение наличия психоактивных веществ в моче5 и лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя (обязательны при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством6, или при медицинском освидетельствовании водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами).

5. Медицинское освидетельствование проводится в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (оказание услуг) по "медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством", "терапии" или "общей врачебной практике (семейной медицине)", "офтальмологии", "неврологии", "оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации)", "функциональной диагностике"7.

Обследование врачом-психиатром осуществляется в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства), проходящего медицинское освидетельствование (далее - ©свидетельствуемый), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг) по "психиатрии"7.

Обследование врачом-психиатром-наркологом, включая определение наличия психоактивных веществ в моче, а также лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя в целях диагностики психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя, осуществляются в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания освидетельствуемого, имеющих лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение работ (оказание услуг) по "психиатрии-наркологии" и "лабораторной диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике"7.

В случае отсутствия у медицинских организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, лицензий на осуществление медицинской деятельности, предусматривающих выполнение работ (оказание услуг) по "лабораторной диагностике" либо "клинической лабораторной диагностике"7, и (или) необходимого медицинского оборудования такие медицинские организации привлекают медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения, имеющие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающие выполнение (оказание) указанных видов работ (услуг), и соответствующее оснащение.

6. В регистратуре одной из организаций, указанных в абзаце первом пункта 5 настоящего порядка, в которую обратился освидетельствуемый для прохождения медицинского освидетельствования, на основании документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого:

1) подбирают (или заполняют) медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма № 025/у)8 (далее -медицинская карта);

2) выдают освидетельствуемому бланк медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (далее -медицинское заключение), форма которого содержится в приложении № 3 к настоящему приказу, с заполненными на основании документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого, строками 1-3;

3) информируют освидетельствуемого о перечне осмотров и обследований врачами-специалистами, которые необходимо пройти в рамках медицинского освидетельствования, и возможном прохождении инструментального и (или) лабораторных исследований.

7. При проведении медицинского освидетельствования лиц, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего порядка, освидетельствуемый представляет врачам-специалистам, указанным в пункте 4 настоящего порядка, медицинское заключение, выданное по результатам обязательного периодического медицинского осмотра, содержащее сведения о результатах осмотров врачами-специалистами, инструментальных и лабораторных исследований, предусмотренных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"9.

8. В случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром у освидетельствуемого симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортным средством10, освидетельствуемый направляется на психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации11.

При отказе освидетельствуемого от прохождения указанного психиатрического освидетельствования справка по результатам обследования врачом-психиатром не выдается.

9. При медицинском освидетельствовании определение наличия психоактивных веществ в моче проводится в два этапа:

1) предварительные химико-токсикологические исследования (далее - предварительные ХТИ), направленные на получение объективных результатов выявления в пробе биологического объекта (мочи) освидетельствуемого наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов;

2) подтверждающие химико-токсикологические исследования (далее - подтверждающие ХТИ), направленные на идентификацию в пробе биологического объекта (мочи) освидетельствуемого наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.

10. Предварительные ХТИ проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин.

Предварительные ХТИ для выявления в пробе биологического объекта (мочи) веществ, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проводятся иммунохимическими методами, исключающими визуальную оценку результатов предварительных ХТИ, одновременно на все вещества и не позднее двух часов с момента отбора пробы биологического объекта (мочи) с применением анализаторов, обеспечивающих регистрацию и количественную оценку результатов предварительных ХТИ путем сравнения полученных результатов с калибровочной кривой.

По окончании предварительных ХТИ в случае отсутствия в пробе биологического объекта (мочи) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов подтверждающие ХТИ не проводятся, за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.

По окончании предварительных ХТИ в случае наличия в пробе биологического объекта (мочи) наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов и вне зависимости от их концентрации проводятся подтверждающие ХТИ.

Подтверждающие ХТИ пробы биологического объекта (мочи) проводятся вне зависимости от результатов предварительных ХТИ в случае выявления в ходе обследования врачом-психиатром-наркологом у освидетельствуемого не менее трех из следующих клинических признаков:

1) неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции;

2) заторможенность, сонливость или возбуждение;

3) эмоциональная неустойчивость;

4) ускорение или замедление темпа мышления;

5) гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз;

6) инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых;

7) сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз;

8) учащение или замедление дыхания;

9) тахикардия или брадикардия;

10) сужение или расширение зрачков;

11) вялая реакция зрачков на свет;

12) двигательное возбуждение или заторможенность;

13) пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами;

14) неустойчивость в позе Ромберга;

15) ошибки при выполнении координационных проб;

16) тремор век и (или) языка, рук;

17) нарушение речи в виде дизартрии;

18) признаки внутривенного введения средств (веществ), включая следы от инъекций.

11. Срок доставки пробы биологического объекта (мочи) в медицинскую организацию, проводящую подтверждающие ХТИ, не должен превышать десяти рабочих дней со дня отбора пробы биологического объекта (мочи).

Срок проведения подтверждающих ХТИ не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления пробы биологического объекта (мочи) в химико-токсикологическую лабораторию медицинской организации, проводящей подтверждающие ХТИ (далее - химико-токсикологическая лаборатория).

12. Результаты химико-токсикологических исследований отражаются в справке о результатах химико-токсикологических исследований по форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. № 40, и представляются в медицинскую организацию, направившую в химико-токсикологическую лабораторию пробу биологического объекта (мочи).

13. По результатам осмотров и обследований врачами-специалистами, инструментального и лабораторных исследований, предусмотренных пунктом 4 настоящего порядка (за исключением химико-токсикологических исследований), выдаются справки в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 972н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений"12.

14. Результаты проведенных в рамках медицинского освидетельствования осмотров и обследований врачами-специалистами (включая справки по результатам обследований врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом), инструментального и лабораторных исследований, а также обоснованный вывод о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством вносятся врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным врачом) организации, указанной в абзаце первом пункта 5 настоящего порядка, в которую обратился освидетельствуемый в соответствии с пунктом 6 настоящего порядка, в медицинскую карту.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 506; 2019, № 32, ст. 4730.

2 Пункт 2 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013, № 52, ст. 7002).

3 Пункт 1 статьи 25 Федерального закона № 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2013, № 19, ст. 2319).

4 Пункт 8 перечня медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 1604 (далее - перечень) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 506).

5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 2006 г. № 40 "Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2006 г., регистрационный № 7544) (далее - приказ Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. № 40).

6 Пункт 7 перечня.

7 Положение о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 852 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4091).

8 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36160) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. №2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный №50614) и от 2 ноября 2020 г. № 1186н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 ноября 2020 г., регистрационный № 61121).

9 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62277.

10 Пункты 1-6 перечня.

11 Статья 6 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 33, ст. 1913; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 48, ст. 6165).

12 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 декабря 2020 г., регистрационный № 61261, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 г. № 1049н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2021 г., регистрационный № 65976).

Приложение № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 ноября 2021 года 1092н

Порядок выдачи медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами

1. Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (форма № 003-В/у) (далее соответственно -медицинское заключение, освидетельствуемые) выдается врачом-терапевтом или врачом общей практики (семейным врачом) организации, указанной в абзаце первом пункта 5 приложения № 1 к настоящему приказу, в которую обратился освидетельствуемый в соответствии с пунктом 6 приложения № 1 к настоящему приказу, в день предъявления освидетельствуемым справок по результатам осмотров и обследований врачами-специалистами и иных сведений, указанных в пунктах 12 и 13 приложения № 1 к настоящему приказу, в присутствии освидетельствуемого и действительно для предъявления в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, на которые возложены обязанности по проведению экзаменов, выдаче российских национальных и международных водительских удостоверений и обмену иностранных водительских удостоверений1, в течение двенадцати месяцев с даты выдачи.

При отказе освидетельствуемого от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) или от прохождения хотя бы одного из осмотров или обследований врачами-специалистами, инструментального и лабораторных исследований, предусмотренных пунктом 4 приложения № 1 к настоящему приказу, оформленном в соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"2, медицинское заключение не выдается.

2. Записи в медицинское заключение вносятся чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета разборчиво, четко, без сокращений и исправлений.

Допускается заполнение медицинского заключения с использованием компьютерных технологий.

В медицинском заключении допускаются исправления путем зачеркивания текста, после чего исправленное место подтверждается записью "исправленному верить", подписью работника, внесшего исправление, и печатью медицинской организации или иной организации, осуществляющей медицинскую деятельность (далее - организация). Внесение более двух исправлений в медицинское заключение не допускается.

3. Серия и перечень номеров медицинских заключений, выдаваемых организациями, находящимися на территории субъекта Российской Федерации, определяются в соответствующем субъекте Российской Федерации на календарный год.

Серия медицинского заключения включает в себя кодовое обозначение субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления.

Нумерация медицинских заключений должна быть сквозной, количество знаков в номере должно состоять из девяти разрядов, при этом серия и номер медицинского заключения записываются в формате "хх ххххххххх", где "х" -цифра от 0 до 9.

Проставление серии и номера медицинского заключения осуществляется одной из организаций, указанных в абзаце первом пункта 5 приложения № 1 к настоящему приказу.

Дублирование сочетания серии и номера медицинского заключения не допускается.

4. Сведения в медицинское заключение должны быть внесены во все его строки и таблицы. В случае если внесение соответствующих сведений в ту или иную строку и таблицу медицинского заключения невозможно ввиду их отсутствия, в медицинском заключении делается запись "не установлено".

5. В медицинском заключении указываются полное наименование организации, указанной в абзаце первом пункта 5 приложения № 1 к настоящему приказу, номер и дата выдачи лицензии на осуществление медицинской деятельности, адрес места нахождения указанной организации и код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).

В случае выдачи медицинского заключения индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность, в медицинское заключение вписываются его фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке3.

6. В медицинском заключении:

1) в строке 1 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) освидетельствуемого по данным документа, удостоверяющего личность;

2) в строке 2 указывается дата рождения освидетельствуемого (число, месяц, год);

3) в строке 3 указываются сведения в соответствии с отметкой о месте жительства, сделанной в документе, удостоверяющем личность, или на основании иного документа, удостоверяющего регистрацию освидетельствуемого по месту пребывания или по месту жительства4;

4) в строке 4 указывается дата выдачи медицинского заключения (число, месяц, год);

5) в строках таблицы "5.1. Результаты осмотров и обследований врачами-специалистами, инструментального и лабораторных исследований" указываются результаты осмотров и обследований врачами-специалистами, фамилия, имя, отчество (при наличии) врача-специалиста и его подпись, печать организации, в которой осмотр (обследование) врача-специалиста был проведен, а также результаты инструментального и лабораторных исследований в соответствии с профилем указанных врачей-специалистов;

6) в строке 5.2 путем подчеркивания отмечается наличие или отсутствие у освидетельствуемого медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничении к управлению транспортным средством5;

7) в строке 6 путем подчеркивания делается отметка о проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами в случае, если прохождение обязательного медицинского освидетельствования требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права на управление транспортными средствами);

8) в соответствующих категориям и подкатегориям транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право, графах таблицы "Категории и подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право" выбранное отмечается знаком "V", в иных графах указанной таблицы проставляется знак "Z".

В графе указанной таблицы, соответствующей категории транспортных средств "М", отметка делается в соответствии с положениями пункта 7 статьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"6;

9) в строках таблицы "Медицинские ограничения к управлению транспортным средством" выбранное отмечается знаком "V";

10) в строках таблицы "Медицинские показания к управлению транспортным средством" выбранное отмечается знаком "V";

11) в строке 7 указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) врача, выдавшего медицинское заключение, и его подпись, печать организации, указанной в абзаце первом пункта 5 приложения № 1 к настоящему приказу.

7. Бланк медицинского заключения является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "В" и изготавливается по единому образцу в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления защищенной от подделок полиграфической продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. № 217н7.

8. Выданные медицинские заключения подлежат регистрации в журнале регистрации выданных медицинских заключений о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему порядку).

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 44, ст. 6063; 2019, № 52, ст. 7974).

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165.

3 Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27, ст. 5071).

4 Пункт 6 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 30, ст. 2939; 2017, № 23, ст. 3330).

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1604 "О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №2, ст. 506; 2019, № 32, ст. 4730).

6 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 2014, № 42, ст. 5615.