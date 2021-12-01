В Минздраве разъяснили новый порядок выдачи медсправок для водителей

Водительские медсправки будут выдавать по новым правилам с 1 марта Текст: Владимир Баршев

Теперь законопослушным водителям и кандидатам в водители уже больше не грозит необходимость сдавать дорогостоящие анализы и затем неделями ожидать медсправки. В новом приказе минздрава все эти сложности предусмотрены только для тех, кто пришел за получением справки в нетрезвом состоянии или с похмелья - в общем, с признаками алкоголизма или наркомании на лице. А также для тех, кому справка потребовалась для возврата прав после лишения за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Что вполне справедливо. Садился за руль пьяным, чтобы вернуть права, докажи, что теперь не пьешь. Именно для анализа регулярной алкогольной нагрузки на организм кровь и берется. Мочу будут брать на выявление психоактивных веществ.

Напомним, в предыдущем приказе, который, как дамоклов меч висел над водителями более двух лет, эти анализы должны были сдавать все, кто обратился за справкой. А так как анализы дорогостоящие, и делаются не быстро, то абсолютно всем водителям пришлось бы платить за справку в разы больше, а получать ее не за один день, а в течение недели в лучшем случае. И все это должно было вступить в силу с 1 января этого года. Но теперь уже не вступит.

Кстати, поясним, почему срок установлен не с 1 января, а именно с 1 марта. Дело в том, что теперь все нормативные акты, которые касаются бизнеса, у нас вступают в силу или с 1 марта, или с 1 сентября. Выдача водительских медсправок бизнеса касается напрямую. Ведь водители не только ездят за рулем в свое удовольствие, но и работают на транспорте.

Кроме того, многие коммерческие медицинские организации занимаются выдачей водительских справок.

Кстати, напомним, что нарколога и психиатра для получения медсправки необходимо проходить в нарко- и психдиспансерах по месту жительства или пребывания. Этот порядок сохраняется. Но изменился бланк справки, в нем теперь есть перечень врачей, в котором те, кто проводил освидетельствование, должны расписаться. Так что коммерческим клиникам не удастся продавать справки без осмотра нарколога и психолога по месту жительства, чем они пользовались, когда из бланка этот перечень убрали.

Для анализа регулярной алкогольной нагрузки на организм будут брать кровь у тех, кто лишался прав за управление в нетрезвом виде

Впрочем, в Москве есть медкомиссии, у которых есть доступ к базам данных нарко- и психдиспансеров, а в штате наркологи и психиатры. И при посещении этих медкомиссий дополнительно ездить в диспансеры по месту жительства не придется.

Новый приказ минздрава довольно жестко регламентирует проверку на наркотики. Но только для тех, у кого выявлены признаки заболевания. Или для тех, кто по этой причине лишался прав. И одним экспресс-тестом там не обойдешься. Даже если он покажет отрицательный результат, но налицо признаки заболевания, будет проводится лабораторное исследование мочи на содержание психоактивных веществ.

Садиться пьяным за руль становится опасно еще и тем, что вернуть после наказания права обратно будет очень сложно.

С другой стороны, наличие положительных показаний анализов на регулярное употребление алкоголя или следы психоактивных веществ в моче еще не основание для отказа в выдаче справки. Решение будет принимать медицинская комиссия.

Официально

Тверда ли рука и верен ли глаз?

Министерство здравоохранения России утвердило и опубликовало приказ "Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, и порядка оформления медицинских заключений по его результатам, форм медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием и медицинского заключения об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов". Документ зарегистрирован в минюсте 30 ноября.

Этот приказ касается 3,6 миллиона владельцев гражданского оружия, на руках у которых 6 миллионов огнестрельных единиц. В принципе, схема прохождения медосмотра и его сроки остались прежними. Проходить его надо раз в пять лет, когда требуется перерегистрировать оружие. Медиков прежде всего интересует психическое состояние человека и его отношение к наркотикам и алкоголю. Ну и, разумеется, общее состояние здоровья, в том числе его моторика и зрение.

Поэтому в приложении к приказу подробно расписано, как проверять претендента на обладание ружьем на психическое здоровье, на его пристрастие к крепким напиткам и психотропным веществам.

Также в приложении представлены образцы документов, которые должны свидетельствовать о, так сказать, годности или негодности гражданина к обладанию оружием. Эти справки сразу будут направляться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, где выдают или не выдают разрешение на ружья, карабины и травматические пистолеты.

Однако нынешний приказ существенно отличается от прежнего, изданного в 2016 году, двумя важными позициями.

Приказ Минздрава довольно жестко регламентирует проверку на наркотики - одним экспресс-тестом там не обойдешься

Во-первых, медицинскую справку, разрешающую владеть гражданским оружием, можно получить только в государственной или муниципальной клинике. Причем услуга - платная. И, во-вторых, если во внеочередном медицинском обследовании, например, при ДТП, врач усмотрит клинические противопоказания для владения оружием, он направит свое заключение в Росгвардию. А там уже примут решение.

Напомним, что этот документ, когда был издан в новой редакции для общественного обсуждения, вызвал неоднозначную реакцию граждан.

Люди опасались, что на государственные и муниципальные клиники ляжет дополнительная нагрузка по оформлению медсправок, которую до сих пор брали на себя частные платные клиники. Мол, врачам некогда будет принимать других пациентов, реально больных людей, возникнут очереди. А внеплановые медицинские заключения, направленные в Росгвардию, приведут к раскрытию врачебной тайны, нарушат права людей.

Не исключалась также возможность врачебных ошибок и коррупции, когда медик сможет шантажировать владельца ружья, вымогая мзду за "нужный" диагноз.

Хотя трудно не согласиться, что за пять лет, прошедшие между медосмотрами, с человеком, обладающим оружием, может многое что произойти. Например, он может получить тяжелую травму, в том числе головы, повредить какие-то связки или нервы, не позволяющие пользоваться оружием. Но при этом у него будет оставаться иллюзия, что он все еще хороший стрелок и охотник. А это - опасно и для окружающих, и для него самого. В конце концов, за эти пять лет человек может пристраститься к наркотикам или алкоголю.

Эксперты считают, что этот приказ следует сопроводить более детальным разъяснением механизма исполнения, чтобы документ не превратился в очередной бюрократический барьер.

Подготовил Михаил Фалалеев