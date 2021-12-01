МВД Беларуси: Молодежь все чаще вовлекают в оборот наркотиков

Очередную лабораторию по производству запрещенных веществ ликвидировали на минувшей неделе белорусские пограничники, передает БЕЛТА, уточнив, что они "задержали двух граждан республики, которые совместно с пособниками занимались производством фармакологических препаратов, в состав которых входят сильнодействующие вещества".

При обыске подпольной лаборатории, сообщает агентство, было обнаружено около 235 тысяч таблеток, семь тысяч флаконов, 42 литров сырья в канистрах и специальную технику, а в квартире одного из задержанных оперативники изъяли особо опасное психотропное вещество.

Следователями было установлено, что злоумышленники наладили незаконное производство фармакологических препаратов для реализации в Российскую Федерацию и страны Евросоюза. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.333 Уголовного кодекса, которое предполагает лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

К сожалению, констатируют в МВД Беларуси, только за десять месяцев текущего года число несовершеннолетних, которые совершили противоправные действия, имеет тенденцию к значительному росту.

Причем "большинство из них совершили преступление, связанное со сбытом наркотиков, в составе организованной преступной группы. А это влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 20 лет", - подчеркнул представитель МВД Олег Сильвестрович. Он обратил внимание и на тот факт, что среди задержанных за сбыт наркотиков есть и учащиеся высших, средних специальных заведений и даже школьники.

Методы психологического воздействия, которые используют организаторы интернет-площадок по продаже наркотиков, по словам эксперта правоохранительных органов, "становятся все более агрессивными и изощренными. Те, кто увлекает молодежь в свой преступный бизнес, принимают во внимание тот факт, что эту группу населения чаще привлекают легкие заработки".

Организаторы интернет-магазинов обещают колоссальные деньги и карьерный рост, приводят аргументы, которые убеждают человека в отсутствии каких-либо рисков. "И многие слепо верят в их обещания и вступают в опасную игру, желая получить острые ощущения. Но это не игра, а особо тяжкое преступление, влекущее наказание", - напомнил сотрудник МВД.

Мало кто из "минеров", пояснил Сильвестрович, успевает заработать. Наниматель постоянно откладывает выплату вознаграждения. Очередные партии наркотиков для раскладки по тайникам приходится приобретать за собственные средства. Все продолжается до того момента, пока к работнику в дверь не постучалась милиция. Как правило, добавил он, с первой попытки до задержания проходит не больше месяца.

Особую обеспокоенность и тревогу, заявил эксперт, вызывает то, что потребление наркотиков школьниками становится причиной их гибели. Практически ежедневно в Беларуси в отделения токсикологии учреждений здравоохранения продолжают поступать люди по причине передозировки наркотиков, и не всех удается спасти. За десять месяцев этого года от передозировки в стране уже погибли 123 человека.

Уточнив, что с 29 ноября по 3 декабря в РБ реализуется комплекс мер по профилактике наркомании в подростковой среде, Сильвестрович выразил уверенность, что "только общими усилиями родителей и правоохранительных органов, органов образования, здравоохранения и общественных организаций удастся достичь положительного результата" в борьбе с наркотрафиком.