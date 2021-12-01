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01.12.2021 06:07
Рубрика: Общество

Назван вредный для печени и поджелудочной овощ из витаминных салатов

Текст: Оксана Грибанова

Одним из самых популярных и доступных ингредиентов овощных салатов и супов является морковка. В овоще масса минералов и большое количество каротина, который в организме трансформируется в важный витамин А. Однако последний, содержащийся в корнеплоде в большом количестве в форме бета-каротина, крайне трудно переработать поджелудочной и печени.

Фото: iStock
Назван симптом, указывающий на серьезные проблемы с поджелудочной

"Корнеплод нужно употреблять с осторожностью тем, кто страдает заболеваниями этих органов", - подчеркнула клинический генетик и нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик в интервью aif.ru.

По ее словам, крайне осторожно следует относиться к блюдам с морковью тем, у кого есть острый панкреатит и хронические заболевания печени, язва, колит, сахарный диабет (в этом случае поднять сахар может именно вареный овощ). Кроме того, встречается аллергическая реакция на продукт. Если такое произошло, то первым делом стоит проверить печень и способность усваивать витамин А и жиры. При отсутствии противопоказаний в день можно съедать до 250 граммов моркови.

Также врач-диетолог Татьяна Залетова предупредила, что неправильное питание усугубляет ситуацию после COVID-19, увеличивая риск образования тромбов. Например, такая "зеленая еда", как укроп и петрушка. Дело в том, что пациентам из-за инфекции часто назначают разжижающие кровь препараты. "Зелень содержит много витамина K, что может частично подавлять работу некоторых антикоагулянтов", - уточнила врач.

При любых проблемах со здоровьем нужно консультироваться со специалистом, предупреждают медики, подчеркивая недопустимость самолечения.

Наука Общество Здоровье

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