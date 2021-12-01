Диетолог Залетова рассказала об опасности зелени после COVID-19

Чрезмерное употребление зелени может спровоцировать образование тромбов после COVID-19, в том числе за счет снижения эффективности антикоагулянтов - препаратов, прописываемых для разжижения крови.

Как известно, тромбоз - один из наиболее опасных побочных эффектов коронавирусной инфекции, поэтому врачи часто назначают больным антикоагулянты. Как заявила радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова, действие содержащегося в этих препаратах вещества варфарин может подавляться витамином К, которого, в свою очередь, много в зелени - петрушке и укропе.

- Когда мы назначаем этот препарат, мы даем рекомендацию исключать, либо равномерно распределять зеленые продукты в рационе, - уточнила Залетова.

Некоторые люди в силу других заболеваний наоборот принимают лекарства для повышения свертываемости крови, им от зелени тоже лучше отказаться - она в таком случае может усугубить эффект лекарств. Впрочем, даже если человек не принимает никаких препаратов, влияющих на свертываемость крови, после COVID-19 с зеленью все равно надо быть аккуратным, чтобы снизить риск тромбоза.

Как уже писала "РГ", в ста граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина К. Вероятность появления тромбоза возрастает у пожилых людей, а также у тех, кто ведет сидячий образ жизни, страдающих варикозной болезнью вен или сердечно-сосудистыми заболеваниями.