Новый Infiniti QX55: старт продаж в России

Марка Infiniti объявила о начале продаж в России нового QX55, который представлен в двух комплектациях с возможностью заказа опциональных пакетов.

Силовой агрегат Infiniti QX55 является безальтернативным: это связка двухлитрового двигателя 2.0 VC-Turbo мощностью 249 л.с. с изменяемой степенью сжатия и вариатором. Во всех версиях кроссовер оснащён системой полного привода.

Цена QX55 в базовой комплектации Luxe - 4 170 000 рублей. В неё входят 20-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, электролюк в крыше, электропривод пятой двери, мультимедийная система с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, 8 подушек безопасности, система динамической стабилизации VDC, комплекс систем-ассистентов Infiniti Drive Assist.

В исполнении Essential, которое оценивается в 4 445 000 рублей, есть кресла с отделкой из натуральной кожи, память на настройки водительского кресла, рулевой колонки и зеркал заднего вида, дистанционный запуск двигателя, трёхзонный климат-контроль, система кругового обзора, аудиосистема Bose.

Для Infiniti QX55 в комплектации Essential доступны два пакета. Первый пакет - ProAssist, он включает адаптивные матричные светодиодные фары с дизайном Cube, проекционный дисплей, функцию поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения о наличии объектов в "слепой" зоне и систему контроля за линиями разметки. С таким набором оборудования QX55 стоит 4 595 000 рублей.

Второй пакет ProActive, ценник модели с которым возрастает до 4 695 000 рублей, идёт как дополнение к первому, в его состав включены адаптивное рулевое управление и системы предотвращения выхода из полосы движения и предотвращения столкновения в "слепой" зоне.

Фото: Пресс-служба Infiniti.