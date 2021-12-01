Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО

Швеция не будет подавать заявку на членство страны в Североатлантическом альянсе. Об этом заявила новый премьер Магдалена Андерссон. Политик отметила, что военный нейтралитет хорошо служит интересам Швеции и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе.

"Евросоюз является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности", - отметила она.

Таким образом новый премьер-министр четко дала понять, что во внешней политике Швеции не будет никаких существенных изменений.

"В нашей стране будет усиливаться гражданская оборона. Кроме того, разрабатывается новая обновленная стратегия национальной безопасности", - обозначила планы Андрерссон.

Ранее в Швеции был представлен состав нового правительства. Напомним, что до этого в течение недели лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалену Андерсон дважды избрали премьер-министром страны. На прошлой неделе она возглавляла правительство всего четыре часа до момента распада коалиции. В этот понедельник прошло окончательное ее избрание на пост главы шведского правительства.