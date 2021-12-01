"Очень хороший автомобиль". В Чили протестировали УАЗ "Хантер"

"Viajeros y Rutas TV", чилийский Youtube-канал об автомобильных путешествиях, для одной из своих экскурсий выбрал российский внедорожник УАЗ "Хантер".

УАЗу предстояло взойти на гору Серо Гранде, самой высокой точки города Ла-Серена в Чили, что автомобиль проделал без малейших затруднений с задействованным приводом на все четыре колеса, причем водителю ни разу не пришлось прибегать к понижающей передаче. Преодолевший маршрут шофер "Хантера" Франциско Сепульведа при восхождении отметил очень уверенную поступь внедорожника, сравнив его с русским танком.

Давая итоговую оценку внедорожнику, испытатель подчеркнул, что не оборудованный современными электронными системами безопасности "Хантер" - автомобиль с ярко выраженным армейским бэкграундом, и поэтому скорее подходит для вылазок на природу в выходные, чем для каждодневной езды по городу, и в этом качестве он превосходен.

"Очень, очень хороший автомобиль", - подытожил испытатель.

Напомним, УАЗ начал поставки "Хантера" в Чили весной 2019 года. Основными покупателями уазиков являются горнорудные компании и серфинг-клубы. При этом на сайте чилийского представительства ульяновской компании представлен не только "Хантер", но и другие модели производителя, в том числе "Патриот", "Буханка", "Пикап" и "Профи".