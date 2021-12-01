Распоряжение губернатора Омской области от 30 ноября 2021 года № 149-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в подпункте 4.1 пункта 7, пунктах 10.4, 11.2 слова "30 ноября" заменить словами "31 декабря";

2) дополнить пунктом 11.3 следующего содержания:

"11.3. Установить, что с 1 декабря 2021 года допуск государственных гражданских служащих Омской области, муниципальных служащих в Омской области, а также работников, не замещающих должности государственной гражданской службы Омской области (муниципальной службы в Омской области) (далее - государственные служащие, муниципальные служащие, работники органов власти), иных граждан, за исключением лиц, не достигших 18 лет, в Аппарат Губернатора и Правительства Омской области, органы исполнительной власти Омской области, их территориальные органы, органы местного самоуправления Омской области осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или служебного удостоверения (для государственных служащих, муниципальных служащих, работников органов власти) и одного из следующих документов:

1) QR-код;

2) медицинский документ (оригинал со штампом медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) медицинский документ (оригинал со штампом медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий факт того, что гражданин перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев;

4) отрицательный результат ПЦР-исследования, со дня проведения которого прошло не более 3 календарных дней.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на:

- государственных служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждаемые медицинским документом;

- лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности Омской области, муниципальные должности, федеральных государственных служащих при осуществлении ими своих полномочий;

- случаи допуска граждан в органы исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с исполнением переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации, а также по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством.";

3) в пункте 12:

- в подпункте 1 слова "30 ноября" заменить словами "31 декабря";

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:

" 2) с 1 по 15 декабря 2021 года деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, за исключением детских игровых комнат и детских развлекательных центров, расположенных на территории железнодорожного вокзала, аэропорта;";

4) в пункте 14:

- в подпункте 2.1 слова "30 ноября" заменить словами "31 декабря";

- в подпункте 2.2 слова "в период с 5 июля по 30 ноября 2021 года обеспечить заполняемость кинотеатров (кинозалов) не более 50 процентов от общего количества мест при условии соблюдения" заменить словами "обеспечить соблюдение";

- подпункт 2.3 после слова "центрах" дополнить словами ", деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением,";

5) абзацы седьмой, восьмой строки "Деятельность по предоставлению услуг общественного питания, в том числе на летних верандах и террасах организаций общественного питания, на объектах общественного питания, расположенных в помещениях гостиниц, отелей и иных средств размещения" таблицы приложения № 3 "Перечень требований, установленных для отдельных сфер деятельности" исключить.

2. Приостановить действие подпункта 1 пункта 10 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" с 1 по 31 декабря 2021 года.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.П.Бойко







