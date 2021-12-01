Песков оценил заявление Лукашенко о транзите газа в Европу

Беспрецедентное давление, которое оказывает Запад на Беларусь приводит к жестким заявлениям официального Минска, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента республики Александра Лукашенко о перспективах транзита российского газа.

Ранее Лукашенко вновь заявил, что готов остановить поставки в случае реализации Польшей угроз закрыть восточную границу.

По словам Пескова, это "позиция президента Белоруссии, суверенного, независимого государства". Что же касается России, то Владимир Путин уже высказывался по этой теме, он с пониманием относится к жесткой реакции Лукашенко на "неоправданное и агрессивное" давление со стороны западных соседей.

"Но с другой стороны, конечно, президент рассчитывает, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", - добавил представитель Кремля.