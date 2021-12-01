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01.12.2021 20:27
Рубрика: Общество

Победители первого сезона конкурса "Лига Лекторов" получат гранты в размере 500 тысяч рублей

1 декабря 2021 года в Цифровом деловом пространстве состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного всероссийского конкурса - первого сезона "Лиги Лекторов". В зале собрались сто финалистов из 40 регионов России, чтобы узнать имена лучших лекторов страны.

Пятьдесят победителей получили награды из рук Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председателя Наблюдательного совета Российского общества "Знание" Сергея Кириенко. Это кубы из редкой горной породы, шунгита, весом 2,6 кг. Выбор материала подчеркивает уникальный талант лекторов и их весомый вклад в развитие просвещения в стране. Сергей Кириенко также объявил, что победители первого сезона "Лиги Лекторов" получат гранты в размере 500 тысяч рублей на обучение и развитие своих просветительских проектов. Такая же награда ожидает всех, кто станет лучшим в следующих сезонах конкурса.

Среди лауреатов "Лиги Лекторов" - жители 22 регионов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пензы, Смоленска, Белгорода, Саранска, Ноябрьска на Ямале, города Гаджиево Мурманской области и других. Это представители совершенно разных сфер знаний и профессий. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса: https://znanierussia.ru/ligalektorov.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил: "То, что вы делаете - это не просто передача знаний. Выступая в качестве лектора общества "Знание", вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели должны чувствовать правду в том, что вы делаете, понять, глядя на вас, что они тоже могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. Этот проект точно станет постоянным, и уже сегодня вы можете подавать заявки на весеннюю "Лигу Лекторов". Начиная со следующего сезона в качестве дополнительного поощрения победителей "Лиги Лекторов" предусмотрены гранты в размере 500 тысяч рублей, которые можно будет потратить на повышение своей квалификации, обучение, а также на развитие и создание собственного просветительского контента. Аналогичное поощрение получат и сегодняшние победители конкурса".

Сергей Кириенко также добавил, что за полгода к Российскому обществу "Знание" присоединились более 7 000 лекторов, которые уже прочитали более 15 000 лекций по всей стране.

Общество Образование

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