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01.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Правда ли, что категорически нельзя добавлять присадки в масло и топливо

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

В автомобильных магазинах, в Сети и журналах постоянно расхваливают различные присадки, которые добавляют в масло и топливо машин. С другой стороны, хватает и критических отзывов. Так стоит ли тратить деньги и помогать своему автомобилю? Или эти присадки категорически нельзя добавлять? Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" объяснил все нюансы.

Фото: Istock
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"Вообще тема присадок стара как мир. Автомобилисты всегда старались как-то улучшить свойства топлива и смазочных материалов. И несмотря на то, что в наше время качество масла и топлива существенно улучшились, тема присадок по-прежнему актуальна. Сразу оговорюсь, что любое современное автомобильное масло помимо собственно основы содержит большое количество присадок, способствующих более комфортной работе того же двигателя. Так что мы с вами в любом случае их используем.

Если говорить о присадках сторонних производителей, то проведённые исследования говорят о том, что они в худшем случае не нанесут вреда. А в лучшем обеспечат дополнительную защиту двигателю. Отдельно можно выделить разные трибосоставы, которые благодаря своей нейтральности по отношению к маслу точно не изменят его свойства. Так что использование присадок от известных производителей вполне оправдано.

Если мы говорим о присадках к топливу, то их применение несколько специфичней. Например, не стоит заливать антигель для дизеля, если на улице минус 2, а у вас в баке зимняя солярка. Составы, повышающие октановое число или связывающие влагу, ничем не вредят и являются скорее профилактическими. И если вы готовы тратить на них деньги, то почему нет.

Особняком стоят разного рода присадки для промывки масляной или топливной систем. Здесь нужно быть осторожней. И либо пользоваться ими на регулярной основе, пока мотор и топливная аппаратура ещё чистые, или же быть готовым к тому, что на загрязнённом двигателе это может привести к проблемам, когда весь шлак и мусор, скопившийся в моторе, начнет циркулировать по системе смазки или по системе питания мотора", - отметил специалист.